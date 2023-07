Sono in arrivo le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca My home my destiny, che racconta le difficoltà affrontate dalla protagonista Zeynep Goksu nel districarsi fra la sua famiglia adottiva e quella biologica. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 10 al 14 luglio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla triste infanzia di Zeynep, sulla decisione di Nermin e Erkam di adottarla, sulla festa a sorpresa per il compleanno della Goksu, sul suo trasferimento nei quartieri poveri e sulla sua decisione di non volersi sposare.

Faruk chiederà a Zeynep di sposarlo

Le anticipazioni di My home my destiny ci segnalano che Zeynep Goksu nasce e cresce in una famiglia di umili condizioni in cui il padre è anche un alcolizzato. Dopo aver trascorso un'infanzia segnata soprattutto dagli abusi del padre e la morte improvvisa del fratello, la piccola verrà adottata dai datori di lavoro benestanti della madre che lavora come domestica. Rendendosi conto di non essere capace di offrire una vita degna a sua figlia, quest'ultima accetterà di darla in affidamento. In questo modo, Ekram e Nermin diventeranno i genitori affidatari a tutti gli effetti della bambina. Passeranno gli anni e Zeynep crescerà felice e amata dai suoi nuovi genitori pur sapendo quali siano le sue origini.

Poco prima di concludere i suoi studi per diventare avvocato, la giovane rimarrà sorpresa che la madre adottiva le abbia organizzato una festa per il suo compleanno. Nel corso dell'evento, Faruk chiederà a Zeynep di sposarlo ma quest'ultima non troverà il coraggio di rivelargli che in realtà Sakine è la sua vera madre. Poco dopo, la giovane abbandonerà la festa per andare a trovare i suoi genitori biologici, scoprendo che quegli addottivi non gli sostengono più economicamente.

Inoltre, Zeynep scoprirà che Ekram non ha più dato soldi a Bayram a causa dei suoi problemi con l'alcool.

Zeliha vorrebbe che Mehid sposasse Zeynep anche se il giovane non ne vuole sapere. Più tardi, Celal e Mehid discuteranno animatamente, arrivando quasi alle mani. Nermin rivelerà a Sakine che Zeynep è stata promessa in sposa a Faruk.

Temendo di perdere la figlia, Sakine si scaglierà contro Nermin che si sentirà male e verrà ricoverata in ospedale. Dopo questo avvenimento, Zeynep deciderà di trasferirsi da Sakine e Bayram per evitare di sposare Faruk. Dopo il trasferimento della giovane, Zeliha riuscirà a convincere Mehid ad incontrare Zeynep. Il ragazzo rimarrà folgorato dalla giovane e si offrirà di sposarla anche il giorno seguente. Zeynep però rifiuterà l'offerta, affermando di non voler sposare nessuno proprio ora che sta per laurearsi. Nuh sarà molto in pena per l'amico Veysi che sta per uscire di prigione. Dopo l'ennesima discussione fra Nermin e Sakine, Ekrem chiederà a Zeynep di non tornare più in casa loro per salvaguardare la salute della moglie.