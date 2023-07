Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena spiazzante che avrà come protagonista Yilmaz.

L'uomo, infatti, scoprirà che sua moglie Mujgan è in dolce attesa di un secondo bambino e, tale notizia, lo porterà a dubitare della fedeltà della donna, al punto da arrivare a perdere le staffe in maniera furiosa.

Mujgan annuncia la sua seconda gravidanza: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra Amara in programma prossimamente in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che ci sarà spazio per un annuncio a dir poco clamoroso che lascerà Yilmaz senza parole.

L'uomo, infatti, resterà colpito e spiazzato dall'annuncio di sua moglie Mujgan che, di punto di bianco, annuncerà a tutti di essere in dolce attesa del suo secondo figlio.

La dottoressa svelerà così di aver preso notizia della sua seconda gravidanza e del fatto che a breve, si ritroverà a coronare di nuovo il suo sogno d'amore con Yilmaz, nonostante le cose tra i due non stiano andando più nel verso sperato.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che, a quel punto, Yilmaz non si farà problemi ad affrontare la moglie, perché vuole sapere tutta la verità su questa vicenda e su quanto sta accadendo.

Yilmaz dubita e sospetta su Mujgan: anticipazioni Terra Amara nuove puntate turche

L'uomo, infatti, ammetterà subito di avere dei profondi dubbi sul conto della moglie e del fatto che questo figlio sia davvero suo.

Il motivo di queste titubanza? Yilmaz ammetterà candidamente che tra lui e Mujgan non vi sono rapporti intimi da un po' di tempo, dato che il loro matrimonio sta attraversano un momento di profonda crisi e si sono ritrovati più volte vicini alla rottura definitiva.

Di conseguenza, l'uomo chiederà alla dottoressa di essere sincera e dirgli la verità su questo secondo bebè che porta in grembo. Peccato, però, che Mujgan resterà ferma sulla sua posizione e continuerà a ribadire che è proprio Yilmaz il padre del suo secondo figlio.

Zuleyha spiazzata e delusa da Yilmaz: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Sta di fatto che, dopo questo clamoroso annuncio legato alla seconda gravidanza di Mujgan, ecco che Zuleyha si mostrerà a dir poco scoraggiata e delusa.

La donna si sentirà ferita da Yilmaz, dato che crederà fermamente alle parole della dottoressa e quindi al fatto che sia davvero in dolce attesa.

Un duro colpo per Zuleyha, la quale aveva progettato la sua "seconda vita" al fianco di Yilmaz, pronti a partire via insieme per stare lontani da tutto e tutti.