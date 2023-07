My home my destiny è la nuova soap opera di Canale 5 e andrà in onda a partire da lunedì 10 luglio, subito dopo La Promessa e prima di Un altro domani.

Al centro delle trame ci saranno le vicende della giovane Zeynep, cresciuta in una facoltosa famiglia di Istanbul e prossima al matrimonio. La vita della protagonista sarà sconvolta dal ritorno di sua madre, che da bambina l'aveva data in adozione sperando in un futuro migliore per lei. Ci sarà quindi una svolta nel destino di Zeynep che sembrava già scritto.

Zeynep un passo dal matrimonio con Faruk

Le anticipazioni di My home my destiny per la settimana dal 10 al 14 luglio raccontano che la piccola Zeynep sarà data in adozione da sua madre alla famiglia benestante per cui lavora. Per la donna non sarà facile rinunciare alla sua bambina, ma si sentirà costretta dalle gravi difficoltà economiche in cui versa la sua famiglia. La madre di Zeynep penserà che la bambina avrà un futuro migliore con i suoi datori di lavoro e così sarà.

La protagonista vivrà una vita serena con una famiglia benestante e sarà a un passo dal matrimonio. Zeynep è infatti fidanzata con Faruk, un uomo ricco, ma avrà molti dubbi sul suo amore per lui, tanto da mettere in discussione le prossime nozze.

Anticipazioni settimana 10-14 luglio: Sakine busserà alla porta di sua figlia

Nelle prime puntate di My home my destiny verrà raccontata la storia di Zeynep che dopo aver vissuto nell'agiatezza rivedrà la madre biologica, Sakine. La donna chiederà a sua figlia di riprendere i contatti con il suo passato e la ragazza accetterà.

Per Zeynep, infatti, l'idea di riscoprire le sue origini sarà irresistibile e per questo si recherà al quartiere popolare in cui è nata.

I piani di Sakine prevedono che sua figlia sposi Mehdi, un umile meccanico conosciuto e rispettato da tutti. Il ragazzo non avrà nessuna intenzione di mettere su famiglia, ma quando incontrerà Zeynep la sua vita cambierà.

Trai due ragazzi scatterà subito qualcosa, ma la loro vita non sarà affatto facile e sarà piena di ostacoli da superare.

Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol saranno i protagonisti della nuova serie televisiva

La serie televisiva turca è composta da 43 episodi e la prima delle due stagioni è interamente ispirata a una storia vera. La protagonista Zeynep ha il volto di Demet Ozdemir, già conosciuta in Italia per il personaggio di Sanem in Daydreamer-Le ali del sogno.

Mehdi, invece, è interpretato da Ibrahim Celikkol che ha già conquistato il cuore delle fan in Turchia. Il modello e attore, infatti, è conosciuto per il personaggio di Akan, protagonista della quarta stagione di Terra amara.