Nella terza stagione di Terra Amara il piano di fuga di Yilmaz e Züleyha potrebbe essere nuovamente stravolto da una notizia inaspettata. Müjgan è nuovamente incinta e la notizia manderà "in tilt" Yilmaz: come può aspettare un bambino se ormai non intrattengono rapporti da mesi? Per il giovane sarà una mistero da risolvere.

Züleyha scopre che Müjgan è nuovamente incinta

Müjgan pietrificherà Züleyha con una notizia inaspettata: mentre entrambe si troveranno in farmacia, la dottoressa acquisterà degli integratori utili per le donne in gravidanza. Züleyha sarà sconvolta: Müjgan è rimasta incinta, quando Yilmaz le ha sempre giurato che ormai non aveva rapporti con la moglie.

Züleyha non si tirerà indietro e affronterà subito il ragazzo. Lo accuserà di averla presa in giro e di aver tradito la sua fiducia, mentre le prometteva che sarebbero fuggiti insieme per farsi una vita altrove.

La disperazione di Yilmaz

Yilmaz sarà sconvolto davanti alla notizia della seconda gravidanza di Müjgan e anche un po' titubante: lui è sicuro al 100% di non aver avuto rapporti con la moglie, quindi se è realmente incinta il padre potrebbe non essere lui.

A ogni modo avrà un altro problema da affrontare: Züleyha non vuole più saperne di lui, così metterà la parola fine al loro rapporto, mandando Yilmaz nella disperazione totale.

Yilmaz nega di essere il padre del bambino

Yilmaz avrà bisogno di chiarire la situazione, così tornerà al ranch per affrontare la moglie.

Potrebbe avere una tranquilla conversazione in privato, ma non lo farà: in salotto, davanti a tutti i familiari, si scaglierà contro di lei.

Parlerà di questa seconda gravidanza, lasciando tutta la famiglia incredula. Nessuno era a conoscenza del fatto che la giovane fosse nuovamente incinta, nemmeno la zia Behice. "Sicuramente non sono il padre del bambino", ribadirà Yilmaz, certo del fatto che insieme non intrattengono rapporti da tempo, ma Müjgan gli dirà che in realtà la sua versione dei fatti non è proprio esatta.

Müjgan è veramente incinta?

Müjgan racconterà che hanno avuto un rapporto una sera, dopo che lui è rientrato a casa ubriaco, per questo non ricorda nulla. Yilmaz continuerà a essere incredulo, mentre Fekeli si arrabbierà con il giovane per il modo in cui sta trattando la moglie.

Non dovrebbe tergiversare e dare della bugiarda a Müjgan, ma semplicemente prendersi le responsabilità del bambino che è in arrivo.

La vita di Yilmaz prenderà una svolta inaspettata e il ragazzo vivrà una sorta di dejà vu, visto che anche durante il primo tentativo di fuga con Züleyha, Müjgan ha scoperto di essere incinta di Kerem Ali, ma la cosa in questo caso non gli sembrerà una sfortunata coincidenza.