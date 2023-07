Nella terza stagione di Terra Amara ci sarà un susseguirsi di decessi. Dopo Hünkar, anche Yilmaz passerà a miglior vita. Morirà a causa delle gravi conseguenza riportate in un incidente stradale. Il giovane verrà seppellito subito, come vuole la tradizione, e sarà Fekeli a occuparsi di tutto.

L'amore di Yilmaz e Züleyha spezzato da un incidente stradale

Züleyha e Yilmaz saranno pronti a vivere una nuova vita insieme. Lui lascerà la casa di Fekeli e anche Züleyha farà la stessa cosa con Villa Yaman. Demir le concederà il divorzio, ma a una condizione: deve lasciargli Leyla.

Un dolore enorme per Züleyha e per il suo cuore da mamma, ma se vuole essere felice con Yilmaz deve fare questa rinuncia.

I due avranno modo di fantasticare sul loro futuro e la prima cosa che faranno sarà comprare casa: un architetto li mostrerà come sarà il loro nido d'amore e la coppia non potrà che essere felice. Serenità che, purtroppo, non durerà a lungo.

Yilmaz perde la vita in un incidente

Züleyha e Demir saranno diretti in macchina verso il tribunale per avviare le pratiche per il divorzio, quando improvvisamente vedranno davanti a loro un'auto uscire fuori strada. Si accorgeranno che è quella di Yilmaz e faranno di tutto per liberarlo dalle lamiere prima che la macchina salti in aria.

Ci riusciranno, ma Yilmaz perderà molto sangue e nonostante tutti gli interventi del caso, morirà durante la notte.

Il funerale di Yilmaz

Attraverso un megafono verrà annunciato in tutta la città che Yilmaz è morto e la popolazione verrà invitata a partecipare al funerale, che prenderà il via dal ranch di Fekeli. L'uomo vorrà che l'ultimo viaggio del ragazzo prenda il via proprio dalla villa che l'ha ospitato nei suoi ultimi anni di vita.

Durante il funerale Züleyha non abbandonerà la salma di Yilmaz un solo attimo. Non farà altro che piangere e sarà devastata dal dolore. Dopo le esequie ripartirà il corteo funebre, che si dirigerà verso il cimitero.

Fekeli addolorato durante la sepoltura di Yilmaz

La salma di Yilmaz verrà portata in spalla da Fekeli, Gaffur, Demir e Fikret.

Sarà proprio quest'ultimo a concedere tale possibilità a Demir, forse come segno di pace per tutto ciò che c'è stato. La sepoltura, invece, spetterà a Fekeli. Con l'aiuto di Fikret e Çetin riporrà il corpo di Yilmaz, ricoperto da un semplice telo bianco, all'interno della tomba. Dopo aver messo alcune assi di legno per proteggerlo, lo ricoprirà di terra.

Intanto Züleyha dirà addio al suo amore donandogli un mazzo di garofani rossi, i fiori usati solitamente in Turchia per commemorare i defunti. Sarà un brutto giorno per tutti, e sicuramente per Fekeli e Züleyha la vita non sarà più come prima.