Nuovi intrighi amorosi saranno protagonisti delle puntate della terza stagione di Terra Amara: non passerà molto dall'arrivo di Umit ad Adana che Demir cascherà nella trappola che la dottoressa e Fikret gli tenderanno. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, i telespettatori scopriranno che colui che si presenterà come il nipote di Alì Rahmet Fekeli in realtà altri non sarà che il fratellastro di Demir. Deciso a vendicarsi di lui, l'affascinante giovane deciderà di avvalersi dell'aiuto di Umit, la quale, dopo essersi avvicinata a Yaman, lo sedurrà portandolo a tradire Zuleyha.

Il piano di Fikret e Umit contro Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sull'astuto piano che Umit e Fikret ordiranno ai danni di Demir. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via con la rivelazione secondo la quale Fikret è il figlio illegittimo di Adnan Yaman Senior. Essendo quest'ultimo defunto da più di un ventennio, desiderio del giovane sarà quello di vendicarsi di tutte le umiliazioni subite rivalendosi sul fratellastro Demir. E ad aiutarlo a portare avanti il suo piano giungerà presto Umit.

L'arrivo in paese di Umit sarà giustificato da fini lavorativi. Infatti, la dottoressa prenderà il posto di direttrice generale dell'ospedale, ruolo che Mujgan pensava le spettasse di diritto.

Ma ben presto saranno chiare le vere mire della giovane. Da subito, seguendo le indicazioni di Fikret, Umit si farà notare da Demir che non resterà indifferente alla sua bellezza. Tant'è che Yaman deciderà di affittargli ad un prezzo molto basso l'appartamento di Naciye, inizialmente acquistato per Sevda.

Demir tradisce Zuleyha con la nuova dottoressa

Dopo il ritorno di Zuleyha alla villa, Fikret spingerà Umit a sedurre il prima possibile Demir temendo un avvicinamento di quest'ultimo alla moglie. Così, Umit romperà di proposito una tubatura della sua abitazione per chiedere soccorso a Yaman, che correrà subito in suo aiuto. Dopo aver sistemato il problema, Umit offrirà un caffè a Demir e con fare seducente lo bacerà.

Pur fingendosi imbarazzata, Umit pregherà Demir di non lasciarla sola e alla fine della serata, Yaman finirà per cedere alla passione con la dottoressa.

Umit sarà riuscita nel suo intento, tant'è che Demir tradirà Zuleyha dalla quale non sarà ancora formalmente separato. Cosa avrà spinto Umit ad agire in tal maniera? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, visto che non sarà stato solo il legame con Fikret a muovere Umit verso tali azioni.