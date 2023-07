Cosa sta succedendo tra due protagonisti assoluti delle ultime edizioni U&D? Da circa una settimana, infatti, si vocifera di una possibile crisi in corso tra Ida e Alessandro: lei è in vacanza da sola in Sardegna e lui è rimasto a Salerno, e questo sta portando alcuni fan a pensare il peggio. Amedeo Venza, inoltre, ha punzecchiato la coppia scrivendo su Instagram che tutte queste mosse avrebbero un unico scopo: strappare un invito in studio per una delle registrazioni che inizieranno a fine agosto.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre in rete si discute di quali cavalieri potrebbero non partecipare all'edizione 2023/2024 di U&D, una coppia che si è formata in studio qualche mese fa è finita al centro dell'attenzione mediatica per un insolito distacco.

Da alcuni giorni a questa parte, infatti, i siti di Gossip stanno parlando di una possibile crisi in corso tra Ida e Alessandro. Gli indizi a supporto di questa tesi, sono principalmente due: il viaggio in solitaria di lei in Sardegna e la totale assenza di dediche romantiche sui social da oltre una settimana.

Platano e Vicinanza hanno abituato i loro follower a continui botta e risposta su Instagram, ma da un po' è calato il silenzio tra loro e questo sta allarmando chi crede nel loro amore sin dal primo momento.

La teoria sui protagonisti di U&D

In una delle Stories che ha postato su Instagram il 22 luglio, Amedeo Venza ha commentato le voci di crisi che stanno circolando su Ida e Alessandro e l'ha fatto in modo pungente.

"E certo, si stanno avvicinando le registrazioni della nuova edizione di U&D e sperano in un invito in studio", ha tuonato l'influencer sulla coppia che si è formata nel Trono Over circa 9 mesi fa.

Da quando si sono fidanzati davanti alle telecamere di Canale 5, non è la prima volta che Platano e Vicinanza finiscono in copertina per un presunto allontanamento: fino ad oggi, però, tra i due non c'è mai stata una vera e propria rottura, anzi si sono sempre affrettati a smentire le chiacchiere mostrandosi più innamorati che mai sui social network.

Il fatto che la dama si trovi in vacanza in Sardegna senza il compagno, potrebbe non avere a che fare con la relazione: alcuni fan più fiduciosi, infatti, sostengono che la parrucchiera potrebbe essersi concessa un viaggio con il figlio o con gli amici visto che gli ultimi che ha fatto sono sempre stati con la sua dolce metà.

Attesa per l'inizio delle riprese di U&D

Come ha ricordato Amedeo Venza, le registrazioni di U&D stanno per iniziare: salvo cambi di programma, il cast si ritroverà in studio l'ultima settimana di agosto (secondo Lorenzo Pugnaloni dal giorno 28 in poi), ma le nuove puntate saranno trasmesse in tv dall'11 settembre.

Solamente tra poco più di un mese, dunque, si conosceranno i nomi dei protagonisti dei troni Classico e Over: si parla di possibili novità nel parterre, come le mancate riconferme di Riccardo e Armando, ma per ora rimangono supposizioni che non trovano riscontri nelle voci dei diretti interessati.

Tornando a Ida e Alessandro, non è da escludere una loro ospitata agli Elios al rientro dalle vacanze: da quando si sono fidanzati, infatti, i due sono già stati invitati un paio di volte da Maria De Filippi per aggiornare il pubblico sulla loro storia d'amore.

Qualora fossero fondate le voci di crisi che stanno circolando in questi giorni, inoltre, il dating-show sarebbe la "location" perfetta per approfondire l'argomento e magari capire se ci sono i margini per una pace. Ad oggi, però, Platano e Vicinanza risultano ancora una coppia anche se è da un po' che non si fanno vedere insieme né sui social né nella vita quotidiana.