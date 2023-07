Gli episodi di Terra Amara che andranno in onda a breve su Canale 5 riserveranno non pochi colpi di scena. La dottoressa Mujgan verrà arrestata per il tentato omicidio di Zuleyha, ma sarà proprio quest'ultima a scagionarla.

Altun infatti, mentirà alla polizia, facendo in modo che la sua rivale possa tornare in libertà. Lo farà per un semplice motivo: non vorrà che qualcuno ostacoli il proprio piano di fuga verso la Germania con il suo amato Yilmaz.

Mujgan arrestata per il tentato omicidio di Altun

Le puntate di Terra amara in onda tra qualche settimana su Canale 5, riserveranno nuovi colpi di scena ai telespettatori.

Tutto ruoterà intorno al ferimento di Zuleyha. Demir verrà a sapere che è stata Mujgan a tentare di ucciderla e per questo, si recherà alla tenuta di Fekeli, accusando la dottoressa.

Per evitare che Kerem Ali resti senza la madre, Yilmaz farà un accordo con Demir. Yaman accetterà di non denunciare Mujgan solo se Akkaya rinuncerà ad acquistare le quote della società messe in vendita da Hunkar. I due rivali stringeranno quindi in patto, ma le cose cambieranno nel giro di poco tempo. Mujgan infatti, proprio mentre sta per essere nominata direttore dell'ospedale, verrà arrestata dalla polizia per il tentato omicidio di Zukeyha.

Zuleyha scagiona Mujgan nelle nuove puntate di Terra amara

Scorrendo le anticipazioni, Yilmaz sarà furioso con Demir, visto che crederà che l'uomo lo abbia tradito e non abbia rispettato il patto.

Non è però stato Demir a denunciare Mujgan: è stato il commissario a capo delle indagini a scoprire la verità, origliando una conversazione tra Akkaya e Demir.

Durante l'interrogatorio, Mujgan negherà con forza ogni coinvolgimento nel ferimento di Zuleyha. A sorpresa, in suo aiuto arriverà proprio Altun, la quale mentendo alla polizia, dichiarerà di aver tentato il suicidio per le vessazioni subite da Demir.

In sostanza, Mujgan verrà scagionata proprio dalla sua rivale Zuleyha.

Terra amara, anticipazioni: il piano di fuga di Zuleyha e Yilmaz

Infatti Zuleyha sta progettando la fuga in Germania con Yilmaz e i bambini: non volendo quindi dare nell'occhio, rinuncerà a denunciare la dottoressa per il suo tentato omicidio.

Grazie ad Altun, Mujgan tornerà quindi in libertà, diventando finalmente la nuova direttrice dell'ospedale di Cukurova. Nel frattempo, Hunkar non riuscirà a capire come mai la nuora abbia scagionato la dottoressa.