Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti con Terra Amara. L'amatissima soap turca non smette di sorprendere i telespettatori con tutti i suoi intrighi. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che ancora tanti colpi di scena dovranno arrivare: in particolare, Yilmaz Akkaya, uno dei protagonisti più amati della soap, morirà tragicamente in un incidente aereo. Behice vorrà approfittarsi della situazione per riuscire a vivere una vita di lusso con i soldi di Yilmaz. Le cose però, non andranno affatto secondo i suoi piani.

Spoiler di Terra amara, prossime puntate: i soldi di Yilmaz ritrovati in una valigia

Behice darà di matto quando scoprirà che Yilmaz non ha lasciato nulla a Mujgan, dato che aveva venduto tutti i suoi possedimenti poco prima di morire, quando i suoi piani erano quelli di lasciare il paese con l'amata Zuleyha. La zia di Mujgan tenterà di plagiare la nipote, che inizialmente le darà ascolto, accusando Zuleyha di essere in possesso dei soldi del defunto padre di Kerem Ali. Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che un gruzzoletto di denaro, pari a ben 30 milioni di lire turche, verrà ritrovato all'interno di una valigia lasciata in un terreno appartenente alla famiglia Yaman.

Zuleyha deciderà di donare il terreno a un'associazione che si occupa di bambini bisognosi e sarà proprio durante degli scavi per la ristrutturazione, che la valigia con i soldi di Yilmaz verrà ritrovata. Ad assistere alla scena ci sarà Behice, che tenterà di scappare via con il bottino. La donna però, verrà fermata perché secondo la legge, quel denaro appartiene alla Stato e l'unica che potrebbe reclamarlo è Zuleyha.

Mujgan capisce che sua zia stava cercando i soldi di Yilmaz per vivere nel lusso

Ali Rahmet Fekeli comunicherà a Mujgan che Yilmaz ha lasciato in eredità a Kerem Ali un fondo bancario con 30 milioni di lire turche, che sarà a sua disposizione al compimento dei 21 anni . Quando Mujgan apprenderà che Yilmaz non avrà fatto preferenze tra i suoi due figli, capirà di non avere nulla da recriminare all'ormai defunto marito.

La questione sarà ben diversa per Behice, che capirà che i suoi piani di vivere una bella vita alle spalle di Yilmaz sono andati in fumo, visto che i soldi rimarranno bloccati fino a quando il nipote non sarà adulto.

La perfida Belice non riuscirà a contenere la sua rabbia, tanto che Mujgan capirà che in realtà la zia non mirava a far rispettare i diritti di Kerem Ali, ma voleva mettere le mani sui solidi di Yilmaz per condurre una bella vita ad Istanbul. La dottoressa capirà di essere stata sempre manipolata dalla zia e le dirà inoltre che non è suo compito quello di prendersi cura economicamente di lei. Mujgan darà il benservito alla zia, dicendole che dovrà cavarsela da sola.