Nell'episodio di Terra Amara che andrà in onda giovedì 20 luglio, Hunkar scoprirà che Zuleyha si incontra di nascosto con Yilmaz e origlierà la loro conversazione. Intanto, Demir andrà a villa Yaman e vorrà portare via sua moglie e i figli con la forza denunciando sua madre. Successivamente, la signora Yaman avrà un duro scontro con Akkaya che avrà una reazione sconvolgente. Nel frattempo, Behice continuerà a diffamare Altun dinanzi a Fusun e Sermin. Infine, per Hunkar e Zuleyha arriverà il momento di aprire i propri cuori e dirsi addio.

Hunkar scopre Zuleyha e Yilmaz insieme in Terra amara

Nella prima parte del prossimo episodio di Terra amara, la signora Yaman riceverà la visita dei gendarmi e del figlio che l'ha denunciata per aver sequestrato la sua famiglia, ma l'epilogo sarà un boccone amaro per Demir: Zuleyha confesserà di non essere stata imprigionata dalla suocera, ma che bensì è stata una sua scelta restare lì. A questo punto, l'uomo proverà a portare via la sua famiglia con la forza, ma verrà fermato dai gendarmi. Più tardi, Zuleyha vedrà di nascosto Yilmaz per ultimare i preparativi per il loro viaggio in Germania dove potranno ricominciare una nuova vita insieme lontani da Cukurova, ma Hunkar assisterà alla scena ascoltando la loro conversazione.

Hunkar incontra Yilmaz per aiutarlo a fuggire con Altun

A questo punto, Hunkar capirà subito le intenzioni dei due ragazzi e la sua reazione sarà totalmente inaspettata. Infatti, la donna darà appuntamento ad Yilmaz confessandogli di aver ascoltato la sua conversazione con sua nuora e di sapere del loro piano per partire e lasciare Cukurova.

Per questo motivo, il giovane Akkaya estrarrà un'arma da fuoco e minaccerà di toglierle la vita dicendole che avrebbe dovuto farlo molto tempo prima. Tuttavia, Hunkar sembrerà accettare il suo destino e troverà il coraggio di dire al ragazzo tutto quello che ha fatto per dividerli e che ora vuole aiutarli a scappare per espiare le sue colpe.

Zuleyha perdona sua suocera per tutto il male subito

Nella parte finale dell'episodio di Terra amara, Behice farà visita a Sermin per continuare a diffamare Altun anche in presenza della signora Fusun accusandola di essere una codarda. Intanto, la signora Yaman sorprenderà Zuleyha a preparare le valigie dei suoi nipoti e le dirà di sapere dei suoi incontri segreti con Yilmaz. A questo punto, Hunkar aprirà il suo cuore alla nuora raccontandole il suo passato e di come abbia sempre finto andasse tutto bene pur di preservare il buon nome di Demir. Infine, per le due donne arriverà il momento di uno straziante addio tra le lacrime dove Altun perdonerà sua suocera.