Nel corso delle nuove puntate di Terra amara, in onda prossimamente su Canale 5, Zuleyha indagherà sulla morte di Hunkar, sospettando che sia stata Behice a commettere il delitto. In effetti, le indagini di Altun confermeranno i suoi sospetti. A questo punto, la moglie di Demir affronterà pubblicamente la zia di Mujgan, accusandola di essere un'assassina.

In Terra amara, Zuleyha indaga sulla morte di Hunkar

La morte di Hunkar Yaman, sarà destinata a cambiare le vite dei protagonisti di Terra Amara. La sua morte, avrà lasciato nella più cupa disperazione sia il figlio Demir che il suo promesso sposo Fekeli.

Anche Zuleyha sarà distrutta e, insieme al marito, cercherà di capire chi possa aver assassinato la donna. Mentre Demir cercherà di ottenere informazioni promettendo denaro a tutti coloro che gli daranno notizie sul giorno del delitto, Zuleyha porterà avanti per suo conto le indagini. Si affiderà ad un un amico, ex commissario di polizia in pensione. Sin sa subito, Altun sospetterà che dietro alla morte della suocera ci sia la mano di Behice, ma dovrà trovare le prove per dimostrarlo.

Le indagini portano Zuleyha a sospettare di Behice

Ebbene, nel corso delle prossime puntate di Terra amara, sembrerà che il cerchio si stringa intorno a Behice. Demir verrà a sapere che un tassista ha accompagnato la zia di Mujgan proprio alle rovine di Cukurova, lo stesso giorno del ritrovamento del cadavere di Hunkar.

Zuleyha invece, grazie all'amico investigatore, scoprirà che Behice è implicata nella morte dei suoi due precedenti mariti. Proprio il segreto che aveva scoperto Hunkar poco prima di venire assassinata. Per questo, la moglie di Demir, si convincerà ancor di più che sia stata Behice ad uccidere la suocera, per aver poi campo libero con Fekeli, su cui la zia di Mujgan non ha mai nascosto di avere delle mire.

Altun accusa Behice di essere un'assassina: spoiler Terra amara

Armata di queste prove, Zuleyha si presenterà al circolo di Adana, dove troverà appunto Behice, insieme a Mujgan. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Zuleyha non si farà scrupoli e accuserà pubblicamente Behice di aver assasinato Hunkar. Lo farà davanti a tutti, compresa Mujgan, che resterà senza parole.

Alla fine, Behice, messa alle strette, fuggirà via dal circolo. L'accusa mossa da Zuleyha sarà pesantissima. Bisognerà capire se la zia di Mujgan deciderà di lasciare in fretta e furia la città o cercherà invece di difendersi da queste accuse. Per scoprirlo, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Terra amara. A tal proposito, si ricorda che la soap tv turca va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi, ad esclusione del sabato, nel consueto orario delle 14:10.