"Non osare morire", con queste parole, Emir esprimerà tutta la sua disperazione per Asu, ricoverata dopo aver tentato il suicidio. Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love rivelano che, dopo essere stata abbandonata da Kemal, Asu proverà a farla finita, e Nihan e Kemal la porteranno in ospedale. I Soydere arriveranno appena apprenderanno la notizia e Fehime avvertirà Nihan del fatto che suo figlio tornerà con Asu appena starà meglio.

Il gesto estremo di Asu e la paura dei Soydere

Kemal deciderà di mettere fine al suo fidanzamento e Asu proverà a farla finita perché non sopporterà l'idea di perderlo.

Tutto avrà inizio quando Soydere si renderà conto che non ha mai smesso di amare Nihan e troverà ingiusto continuare a illudere Asu. Quest'ultima non si rassegnerà e chiederà aiuto ai suoi suoceri, che non esiteranno a convincere Kemal a ragionare. Qualcosa, tuttavia, romperà per sempre il legame tra Kemal e Asu. Soydere riceverà una chiamata di Leyla che lo informerà di una notizia appena letta: "Asu è incinta di Kemal". A quel punto Soydere si sentirà preso in giro, perché darà per certo che Asu abbia chiamato i giornalisti per costringerlo a tornare con lei. La donna proverà in tutti i modi a far capire a Kemal che lei non ha fatto nulla di quello che crede, ma non servirà a nulla. Sopraffatta dal dolore e dalla solitudine, Asu ingerirà una grossa dose di farmaci con dell'alcol dopo aver lasciato alcuni struggenti messaggi di addio a Kemal.

Quest'ultimo si precipiterà a casa di Asu con Nihan e la troverà priva di sensi. La situazione sarà molto grave e la ragazza verrà portata urgentemente in ospedale. In quel momento, Emir chiamerà la moglie, che gli comunicherà quello che è successo ad Asu.

La preoccupazione per la salute di Asu

Emir dirà a suo padre che Asu ha appena tentato il suicidio, ma gli imporrà di non andare con lui in ospedale.

Nel frattempo, Kemal e Nihan discuteranno sul perché la ragazza abbia tentato di togliersi la vita. Entrambi si sentiranno colpevoli di quello che è accaduto, ma i loro discorsi saranno interrotti dall'arrivo dei Soydere. Fehime abbraccerà suo figlio e avvertirà Nihan del fatto che appena Asu si riprenderà, suo figlio tornerà con lei.

I dottori comunicheranno che la ragazza dovrà restare in terapia intensiva e Fehime sarà molto preoccupata per la nuora. Nel frattempo arriverà Emir che entrerà nella stanza di sua sorella e per la prima volta esprimerà tutto il suo affetto. "Non immaginavo che amassi così tanto quell'uomo", dirà Emir in lacrime riferendosi a Kemal. Accarezzando i capelli di sua sorella, Kozcuoğlu sarà disperato all'idea di perderla: "Non osare morire. Non andare via". Emir continuerà a parlare con Asu nella speranza che lei possa in qualche modo sentirlo: "Sono già abbastanza solo al mondo, continua a essere mia sorella". Zeynep vedrà la scena da lontano e sarà stupita nel vedere Emir avvicinarsi ad Asu e baciarla sulla fronte.

Emir e Asu: l'inizio con un tradimento da parte di Galip

Nelle puntate adesso in onda su Canale 5, il legame tra Asu ed Emir si sta consolidando. Dopo un primo periodo di rivalità dopo aver scoperto di essere fratelli, i due si stanno avvicinando. Galip ha offerto ad Asu le quote di Emir chiedendole di schierarsi contro di lui. La ragazza ha accettato la richiesta di suo padre, ma poi è corsa a dire tutto a Emir. A suo fratello, Asu ha spiegato di aver solo recitato con Galip, disgustata dal suo comportamento nei confronti di suo figlio. Emir e Asu si sono stretti la mano e hanno dato inizio a una nuova pagina della loro vita, uniti per difendere i loro interessi.