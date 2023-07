Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 5 luglio su Canale5, Zuleyha minaccerà di buttarsi dal balcone per fermare Yilmaz, poi inventerà una scusa con suo marito Demir. Intanto, Mujgan crederà che ci sia qualcosa sotto il folle gesto della signorina Altun. Successivamente, Yilmaz si nasconderà a villa Yaman per sbarazzarsi di Hunkar, ma un colpo di scena inaspettato lo dissuaderà dal suo piano. Invece, Fikret rischierà di investire Sermin e l'accompagnerà in ospedale per farsi visitare. Infine, Zuleyha chiederà a Gulten di aiutarla a riprendere in mano la sua vita.

Mujgan teme che Zuleyha abbia raccontato tutto ad Yilmaz

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Zuleyha si lascerà cadere nel vuoto, ma il tempestivo intervento di Yilmaz e Gulten riuscirà a scongiurare il peggio. Nel frattempo, Demir salirà nel reparto da sua moglie e quando chiederà spiegazioni per il folle gesto compiuto, la signorina Altun gli mentirà dicendogli di aver perso l'equilibrio. Inoltre, questa tesi verrà confermata anche da Gulten che deciderà di tenere il gioco alla sua carissima amica. Invece, a non essere convinta di questa versione, sarà Mujgan che crederà ci sia qualcos'altro sotto al tentativo di suicidio della sua acerrima nemica in amore.

Yilmaz va a villa Yaman per uccidere Hunkar in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Yilmaz correrà subito a villa Yaman e si nasconderà perché vorrà uccidere Hunkar per avergli negato, con i suoi sotterfugi, di crescere suo figlio.

Tuttavia, l'inaspettato arrivo del piccolo Adnan dissuaderà l'uomo dal suo intento. Intanto, Fikret rischierà di investire Sermin con l'auto e, per scusarsi, si offrirà di accompagnarla in ospedale per farsi visitare da un dottore. Infine, Zuleyha chiederà al dottor Sabahattin di dimetterla dall'ospedale e a Gulten di aiutarla a riprendere in mano la propria vita senza più subire angherie e pressioni da nessuno.

Infatti, questo sarà il momento per la signorina Altun di vivere da donna libera.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda martedì 4 luglio, Yilmaz, dopo aver appreso di essere il padre biologico di Adnan, è intenzionato a portarsi via suo figlio, nonostante le raccomandazioni della signorina Altun per non creare una nuova guerra tra le famiglie.

Per questo motivo, Zuleyha decide di commettere un gesto estremo per fermarlo: si sporge oltre la ringhiera e minaccia di buttarsi di sotto. Intanto, Demir assiste alla scena dal piano inferiore e crede che sua moglie voglia di nuovo tentare il suicidio ma senza comprenderne il motivo.