La love story fra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è nuovamente giunta al capolinea. La relazione sentimentale fra la showgirl sudamericana e l'imprenditore veneto era nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip in seguito ad una serie di alti e bassi. Si era successivamente sviluppata lontana dalle telecamere ed ora è giunto l'addio. Ad annunciare la fine del rapporto è stato l'ex gieffino che sul proprio account Instagram ufficiale ha scritto: "Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno".

Il litigio fra Daniele ed Oriana in Sardegna

La relazione d'amore fra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro potrebbe quindi essere terminata in maniera definitiva. Loro erano una delle coppie che si erano formate nell'ultima edizione del GF Vip. Dopo i 'Donnalisi', ossia Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, sono scoppiati anche gli Oriele. L'unica coppia che, per ora, rimane, è quella formata da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Scendendo nei dettagli, la showgirl venezuelana e l'imprenditore hanno avuto una discussione nel corso di una cena in Sardegna in compagnia di altri ex compagni d'avventura. Cosa si sono detti i due diretti interessati non è dato saperlo ma dal video pubblicato sui social si può intravedere Dal Moro e l'influencer litigare animatamente.

Daniele avrebbe poi lasciato la cena prima degli altri protagonisti. Marzoli ha quindi bloccato l'ex gieffino sui social senza però dare comunicazione dei particolari. Non è la prima volta che il veneto e la sudamericana si lasciano dalla fine del Reality Show condotto da Alfonso Signorini ma, in questa circostanza, l'addio sembrerebbe definitivo, specialmente considerando quanto riportato da Daniele sui social.

Daniele Dal Moro chiede ai fan di non inviargli messaggi su Oriana

Daniele Dal Moro ha scritto senza troppi giri di parole che fra lui ed Oriana Marzoli è terminata senza possibilità di ritornare assieme. Sui social l'imprenditore ha condiviso anche una foto con un trolley ed alcune buste della spazzatura invitando i follower a non tempestarlo di domande sulla situazione con la showgirl sudamericana.

Il veneto, a corredo delle istantanee, ha scritto che, oggi mercoledì 4 luglio è il suo compleanno e che partirà. Non è finita qui perché Dal Moro ha rincarato la dose con i fan scrivendo: "Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore", aggiungendo che nonostante si dica di conoscerlo, ala fine non si è capito molto di lui.

E non é tutto. Perché, poi, Daniele in replica ad un utente tra gli scettici sulla veridicità della lovestory, ha sbottato furioso, rendendosi protagonista di una sfuriata social.