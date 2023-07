Arrivano le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, relative alla puntata in onda il 6 luglio, alle 14:10. Il fatto che Yilmaz abbia scoperto di essere il padre di Adnan darà una svolta molto importante alle trame e a farne le spese sarà la grande famiglia degli Yaman. La stessa Zuleyha dovrà far fronte al desiderio di Yilmaz di riprendersi suo figlio, furioso per una verità così importante che gli è stata tenuta nascosta per anni. La povera Altun arriva persino a voler gettarsi dalla finestra dell'ospedale in cui è ricoverata, salvata all'ultimo momento da Gulten e dallo stesso Yilmaz.

Non sarà facile per Zuleyha convincere successivamente Demir che si è trattato di un malinteso, temendo che possa rivendicarsi per l'ennesima volta sui suoi figli. Giovedì vedremo i nuovi sviluppi di questa complicata faccenda e il ritrovamento ad Adana del corpo di Hatip. Ma non solo.

Terra amara anticipazioni: Yilmaz è il papà di Adnan e Hunkar è in pericolo

Hunkar è ritenuta da Yilmaz la responsabile della sua infelicità: è stata lei a impedire che potesse venire a sapere che Adnan è suo figlio. Zuleyha, intanto, è ancora ricoverata in ospedale dopo aver tentato di gettarsi dalla finestra in seguito alla determinazione di Yilmaz di riprendersi il piccolo Adnan. Inizieranno poi interessanti trame che coinvolgeranno in prima persona Fikret, arrivato da pochissimo in città: chi è che cosa c'entra con la famiglia Yaman?

Ciò che verrà a galla sarà incredibile. Nel frattempo, Hunkar cerca di riprendersi dopo che Yilmaz ha tentato di toglierle la vita, se non fosse stato fermato in tempo proprio da Adnan, sopraggiunto nella stanza senza sapere che cosa stesse accadendo.

Zuleyha riabbraccia i suoi figli, anticipazioni Terra amara del 6 luglio 2023

Nella puntata del 6 luglio della soap opera turca vedremo Zuleyha tornare a casa, dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Le sue condizioni di salute non sono ancora buone, ma troppa è la voglia di rivedere Adnan e Leyla. Ed ecco che la bella Altun può finalmente riabbracciare i suoi adorati figli.

Intanto, ad Adana si diffonde una notizia sconvolgente: il corpo di Hatip viene trovato nel bosco ed è chiaro che qualcuno gli ha sparato. Il sospetto è che abbia perso la vita per aver tentato di rubare denaro a potenti uomini d'affari della città di Ankara. Un pastore che vive nel luogo del ritrovamento del corpo è il testimone principale: ha visto Hatip discutere proprio con degli uomini poco prima che venisse ritrovato morto.

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Terra amara in onda su Canale 5? Non resta che attendere l'evolversi delle trame.

Terra amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 con l'orario e la programmazione estiva e gli episodi possono essere rivisti su Mediaset Infinity.