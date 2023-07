Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Terra Amara in programma dal 16 al 21 luglio in prima visione su Canale 5.

Le trame della soap opera turca segnalano che Zuleyha Altun effettuerà una deposizione in commissariato che farà cadere ogni accusa nei confronti di Mujgan Hekimoglu. Hünkar Yaman (Vahide Percin), invece, darà una chance al rapporto con Ali Rahmet Fekeli.

Anticipazioni Terra amara puntate dal 16 al 21 luglio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate in programma da domenica 16 a venerdì 21 luglio in prima visione tv rivelano che Sermin correrà a spifferare tutto a Demir dopo aver ascoltato una discussione tra Zuleyha e Mujgan.

Il ricco imprenditore però non crederà alle parole di sua cugina, anche se poi chiederà al commissario di polizia di verificare a chi appartiene l'arma da fuoco che ha colpito sua moglie.

Poi Demir si recherà alla tenuta di Ali Rahmet per un chiarimento dopo aver scoperto che Mujgan ha sparato a Zuleyha e minaccerà Yilmaz di denunciare sua moglie alla polizia se non rinuncerà ad acquistare le quote dell'azienda Yaman.

A questo punto, l'ex meccanico accetterà di firmare una deposizione dove ammette la colpevolezza di Mujgan e autorizza Demir a denunciarla alla polizia se non manterrà la parola data.

La deposizione di Zuleyha scagiona Mujgan

In seguito emergerà che Yilmaz aveva chiesto a un suo amico di procurargli cinque passaporti falsi per fuggire in Germania con la sua famiglia.

Mujgan, intanto, avrà intenzione di concedere la separazione al marito, ma poi cambierà idea per paura di perdere la custodia di suo figlio Kerem Ali.

In seguito la pediatra verrà convocata in commissariato insieme a Zuleyha per un interrogatorio. In questo frangente la protagonista dichiarerà di aver tentato il suicidio discolpando Mujgan.

Hünkar concede una chance ad Ali Rahmet

Ali Rahmet, intanto, cercherà di confortare Hünkar, divorata dai sensi di colpa nei confronti di Zuleyha e Yilmaz. La matrona inoltre apparirà delusa da Demir, il quale ha trovato rifugio la Sevda, l'ex amante di Adnan senior. Sarà in questo contesto che Hünkar accetterà di concedere una seconda chance ad Ali Rahmet.

Uzum, invece, vedrà Rasit e Fadik baciarsi appassionatamente, mentre Yilmaz e Zuleyha si incontreranno per ultimare gli ultimi dettagli della partenza in Germania. Un incontro clandestino che sarà spiato da Hünkar, la quale prometterà all'ex meccanico di lasciarli andare visto che ha deciso di espiare le proprie colpe con il passato.