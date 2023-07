Su Canale 5 è da poco iniziata la nuova soap opera turca My home my destiny, che farà compagnia al pubblico italiano per tutta l’estate.

Nelle puntate del 17, 18 e 19 luglio 2023 in onda dalle ore 15:40, la protagonista Zeynep Göksu (Demet Özdemir) si ribellerà e deciderà di non "consumare" la sua prima notte di nozze dopo aver sposato Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol).

Spoiler My home my destiny, del 17/07: Zeynep e Mehdi festeggiano il loro fidanzamento

Nell’episodio in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 17 luglio, Zeynep dopo un’iniziale titubanza accetterà di diventare la moglie di Mehdi, il quale - anche se sarà felice - dall’altra parte si chiederà per quale motivo la ragazza abbia cambiato idea all’improvviso.

Dopo la festa di fidanzamento con il suo promesso sposo, Zeynep si trasferirà a casa dei futuri suoceri Zeliha (Nurşim Demir) e Sultan (Hülya Duyar): questa novità provocherà un certo turbamento alla fanciulla.

Episodio del 18/07: Zeynep discute con l’ex fidanzato Faruk dopo il suo matrimonio

Le anticipazioni sulla puntata di martedì 18 luglio, svelano che Zeynep sarà sempre più nervosa per le imminenti nozze con Mehdi e per sfogarsi invierà un messaggio alla madre adottiva Nermin (Senan Kara) facendola preoccupare. Quest’ultima quindi per capire le intenzioni della figlia avviserà Faruk (Engin Hepileri).

Finalmente Zeynep e Mehdi si sposeranno e quest’ultimo pretenderà che anche lei si lasci il passato alle spalle dopo aver messo fine alla relazione con l’amante Benal (İncinur Daşdemir).

Dopo aver pronunciato il fatidico sì Zeynep avrà un litigio con l’ex Faruk, destando dei sospetti a Mehdi: ci sarà uno scontro che si trasformerà in una rissa. Così i familiari di Mehdi inizieranno ad avere il timore che la nuora Zeynep possa allontanare loro figlio dal quartiere.

Trama del 19 luglio: Zeynep caccia Mehdi dalla stanza

Nell’episodio di mercoledì 19 luglio, Mehdi farà una scenata di gelosia a Zeynep ed esigerà sapere chi è l’uomo che ha fatto irruzione alle loro nozze: a intervenire in difesa della fanciulla ci penserà la madre biologica Sakine (Zuhal Gencer), dicendo una menzogna al genero.

in questa circostanza Mehdi apprenderà che Faruk è il fratellastro di sua moglie.

Zeynep non la prenderà bene quando Nermin e sua suocera le diranno che dovrebbe avere intimità con il marito nonostante si tratti di un matrimonio di convenienza: nel cuore della notte, l’umile ragazza manderà via Mhedi dalla loro stanza in un brusco modo.