Nel corso della terza stagione di Terra Amara, Ali Rahmet Fekeli proporrà nuovamente a Hunkar di sposarlo. La signora Yaman non avrà alcuna esitazione e accetterà subito. Nozze in vista quindi a Cukurova. Non tutti accoglieranno la notizia con gioia. Ad esempio, Behice non sarà affatto contenta dell'imminente arrivo di Hunkar alla tenuta.

Fekeli chiede nuovamente a Hunkar di sposarlo: spoiler Terra amara

Anche nella terza stagione della soap tv non mancheranno i colpi di scena. Le cose saranno destinate a cambiare dopo che Yilmaz verrà a sapere di essere il vero padre del piccolo Adnan.

Non solo: a movimentare le trame di Terra amara, ci penseranno ancora una volta Hunkar e Fekeli. I due non avranno mai smesso di amarsi e, questa volta, decideranno di combattere con tutte le loro forze per il loro amore. I due, si daranno appuntamento nel loro posto del cuore e, in questa occasione, Ali Rahmet chiederà nuovamente a Hunkar di sposarlo.

Hunkar non ha dubbi e accetta di sposare Ali Rahmet

Scorrendo le anticipazioni, a un certo punto Fekeli tirerà fuori l'anello e lo porgerà alla sua amata, chiedendola in moglie. Hunkar non avrà esitazioni e accetterà subito la proposta. In seguito, la signora Yaman deciderà di scrivere a Demir, spiegandogli i motivi che la spingono a sposare Fekeli.

Quest'ultimo, invece, radunerà la sua famiglia e comunicherà loro la sua decisione di sposare Hunkar. Sarà una notizia destinata a scuotere gli animi di molti: in particolare non essere felice di questa notizia, sarà in particolare Behice, visto che, a seguito delle nozze di Ali Rahmet con Hunkar, lei non sarà più la signora della tenuta.

Hunkar scopre il segreto di Behice nella 3^ stagione di Terra amara

Nelle prossime puntate di Terra amara, le imminenti nozze tra Fekeli e Hunkar non saranno l'unico problema che dovrà affrontare Behice. La signora Yaman infatti, verrà a conoscenza del suo segreto che, se rivelato, potrebbe metterla seriamente nei guai. In sostanza, Hunkar, grazie ad un investigatore privato, verrà a sapere che Behice aveva assassinato i suoi due precedenti mariti, per mettere le mani sui loro beni.

Una notizia che sconvolgerà Hunkar, la quale deciderà di affrontare Behice faccia a faccia. Le darà appuntamento in un luogo appartato e le intimerà di lasciare il paese. Se non lo farà, Hunkar rivelerà alla polizia il suo segreto. Resta ora da vedere se Behice cederà al ricatto di Hunkar oppure no.