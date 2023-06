L'appuntamento con Terra Amara prosegue con vari colpi di scena e presto al centro dei riflettori ci sarà nuovamente Mujgan. Dopo aver sparato a Zuleyha, la dottoressa penserà di averla fatta franca, anche grazie alla complicità della zia Behice.

Presto, però, Demir scoprirà grazie a Sermin il reato di cui si è macchiata da donna e andrà ad accusarla al ranch di Fekeli. Quando sarà nominata nuovo direttore dell'ospedale, Mujgan verrà arrestata per tentato omicidio nei confronti di Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara: Sermin dirà a Demir che sua moglie non ha tentato il suicidio

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Zuleyha lotterà tra la vita e la morte dopo l'aggressione nel bosco da parte di Mujgan, ma alla fine si sveglierà dal coma.

La dottoressa riuscirà a farla franca perché tutti penseranno che Zuleyha abbia tentato di togliersi la vita, ma presto le cose cambieranno. Tutto partirà da Sermin che - ascoltando Gulten parlare con Zuleyha - scoprirà che la moglie di Demir non ha tentato il suicidio, ma è stata colpita da Mujgan. La cugina di Yaman non perderà tempo e andrà a riferire a Demir tutto quello che ha sentito, insinuando in lui il dubbio.

signor Yaman si recherà alla polizia per scoprire con quale arma è stata colpita sua moglie e scoprirà che si tratta della pistola di Yilmaz.

Demir non avrà più esitazioni e si precipiterà al ranch per smascherare Mujgan.

Anticipazioni prossime puntate: Demir smaschererà Mujgan grazie a Sermin

Nelle prossime puntate di Terra amara, Demir scoprirà che a sparare sua moglie è stata Mujgan e andrà subito ad accusarla a casa di Fekeli. Yilmaz, pur sapendo che sua moglie non è innocente, difenderà la donna.

A quel punto Demir mostrerà la prova che attesta con quale arma è stata colpita sua moglie, ma Mujgan negherà ugualmente le sue responsabilità.

La donna proverà a giustificarsi con Demir, ma alla fine crollerà. Mujgan ammetterà le sue colpe con Fekeli: "Tutto quello che dice Demir è vero", e spiegherà di aver teso una trappola a Zuleyha dopo aver letto una sua lettera destinata a Yilmaz.

Yilmaz pregherà Demir di non denunciare sua moglie

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che dopo la confessione di Mujgan Fekeli non riuscirà a credere che si sia arrivato a tanto. Ali Rahmet, inoltre, sarà sconvolto nell'apprendere che Behice ha messo l'arma nelle mani di Zuleyha per inscenare un suicidio. Yilmaz, nel frattempo, inseguirà Demir pregandolo di non denunciare Mujgan: in cambio sarà disposto a rinunciare alle azioni di Hunkar. Il signor Yaman sembrerà convinto dalle parole di Yilmaz, ma per Mujgan le cose si metteranno ugualmente male. Mentre la dottoressa si troverà in ospedale per festeggiare la sua nomina a nuovo direttore, infatti, arriverà la polizia e Mujgan sarà arrestata per il tentato omicidio di Zuleyha.