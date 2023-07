Nelle prossime puntate di Terra amara, il pubblico dirà addio al personaggio di Hunkar Yaman, che verrà assassinata da Behice. Sarà il figlio Demir a ritrovare il corpo della madre e per lui sarà un vero choc. Così come lo sarà per Fekeli, il suo promesso sposo, che giurerà di trovare l'assassino della sua amata.

Hunkar assassinata da Behice nelle prossime puntate di Terra amara

Tra qualche puntata, i telespettatori di Terra Amara diranno addio ad uno dei personaggi più amati della soap Tv turca. Si tratta di Hunkar Yaman, interpretata all'attrice Vahide Perçin.

La sua uscita di scena sarà violenta, visto che verrà uccisa da Behice. Ma come si arriverà a tutto questo? Tutto partirà dal momento in cui Hunkar deciderà di indagare sul passato di Behice, scoprendo che la donna era implicata nella morte dei suoi due precedenti mariti. A questo punto, la madre di Demir deciderà di affrontare Behice e per lei sarà la fine. La zia di Mujgan infatti, pur di evitare che Hunkar possa denunciarla, la pugnalerà al cuore, uccidendola.

Demir ritrova il corpo senza vita di Hunkar: anticipazioni Terra amara

Scorrendo le anticipazioni di Terra amara, Behice inscenerà una rapina e se ne andrà dal luogo del delitto senza lasciare traccia. Hunkar dunque, morirà da sola, in un luogo isolato mentre i suoi familiari, cominceranno a preoccuparsi per la sua prolungata assenza.

Demir radunerà tutti i suoi dipendenti affinché la cerchino in lungo e in largo. Alle ricerche si uniranno anche Yilmaz e Fekeli. Dopo molte ore, un dipendente di Demir, ritroverà lo scialle di Hunkar presso le rovine di Cukurova e avviserà subito il marito di Zuleyha. Demir si precipiterà sul posto e sarà proprio lui a trovare il corpo della madre.

Ovviamente, il figlio di Hunkar sarà disperato e griderà tutto il suo dolore, lasciandosi andare ad un pianto inconsolabile.

Retroscena morte Hunkar: Demir e Fekeli straziati dal dolore

Dopo aver ritrovato il corpo senza vita di Hunkar, Demir riporterà la salma alla Villa. Sarà una scena molto commovente che farà scendere lacrime anche sui volti di Zuleyha, Gaffur, Saniye e tutti i dipendenti della famiglia Yaman.

Ovviamente, tra i più colpiti da questa tragedia, ci sarà anche Fekeli, il quale, al capezzale della sua amata, chiederà in maniera straziante, per quale motivo il destino gli abbia portato via Hunkar, proprio ora che stavano per coronare il loro sogno d'amore. L'uscita di scena del personaggio di Hunkar darà uno scossone alle trame di Terra amara, visto che, sia Demir che Fekeli, non si saranno pace sino a quando non troveranno l'assassino della donna. Behice riuscirà a farla franca? Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Terra amara.