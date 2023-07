Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 9 al 14 luglio su Canale 5. Gli spoiler della soap opera svelano che Demir Yaman verrà rinnegato da Hunkar per il suo rapporto con Sevda. Fikret Fekeli farà il suo arrivo a Cukurova.

Anticipazioni Terra amara al 14 luglio: Ali Rahmet ritrova Fikret a Cukurova

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse da domenica 9 a venerdì 14 luglio in prima visione sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Ali Rahmet cercherà di convincere Yilmaz che Mujgan non avrebbe mai fatto del male a Zuleyha.

In seguito, l'anziano impresario apprenderà che Hunkar ha proibito a Demir di entrare alla fattoria per proteggere la nuora e i suoi nipoti. Allo stesso tempo, il ricco imprenditore racconterà a Sevda che sua madre gli ha proibito di entrare in casa sua puntandogli contro un fucile.

Cetin, invece, informerà Ali Rahmet di aver notato una macchina con la targa di Istanbul con a bordo un personaggio misterioso. Ben presto, i telespettatori scopriranno che il nuovo arrivato è niente di meno che Fikret, il nipote di Ali Rahmet che non vedeva da trent'anni.

Hunkar disconosce Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara, Demir e Sevda parteciperanno alle nozze di Sabahattin e Julide. Hunkar a questo punto correrà alla cerimonia dopo una spiata arrivata da Sermin.

Il ricco imprenditore approfitterà dei festeggiamenti per presentare Sevda come la sua seconda madre. Una scena a cui assisterà Hunka, che reagirà male. La signora Yaman infatti disconoscerà suo figlio. Inoltre, la cerimonia verrà rovinata da Sermin, la quale getterà della vernice rossa sull'abito da sposa di Julide.

Demir compra una casa alla sua seconda madre Sevda

Cetin e Behice, intanto, dubiteranno della vera identità di Fikret, il quale accetterà di prendere alloggio nella tenuta dello zio Ali Rahmet. La zia di Mujgan infatti cercherà di convincere Fekeli senior che il nuovo arrivato non è altro che un impostore in cerca di eredità.

Yilmaz, intanto, progetterà la fuga con Zuleyha. L'ex meccanico si augurerà che Fikret rimanga al fianco di Ali Rahmet in quanto intenzionato a fuggire in Germania in compagnia dei figli.

Rasit, invece, verrà assunto da Hunkar alla fattoria in seguito alla morte di Hatip mentre Demir acquisterà la casa messa in vendita da Naciye per Sevda, ormai considerata la sua seconda madre. Una notizia che provocherà un grande dolore ad Hunkar, la quale reagirà di conseguenza. La matrona venderà la propria quota di partecipazione dell'Adnan Yaman Holdin a Yilmaz.