Gaffur combinerà parecchi guai e nelle prossime puntate di Terra Amara tante verità che lo riguardano verranno a galla. Demir scoprirà non solo che ha ucciso Hatip, ma anche che, per guadagnare dei soldi, gli ha nascosto il nome dell'assassino di Çengaver, il suo amico fraterno. La prenderà talmente male al punto che punirà Gaffur prendendolo a bastonate,

Demir scopre che è stato Hatip a uccidere Çengaver

La puntata del 3 luglio di Terra amara è stata fondamentale per la risoluzione di alcune storyline. Gaffur ha messo fine alla vita di Hatip, ma poco prima Naciye, inconsapevolmente di ciò che sarebbe successo, l'ha denunciato alla polizia con l'accusa di aver ucciso Çengaver.

Tramite Çetin anche Demir ha scoperto il nome dell'assassino del suo migliore amico, così si è recato presso la centrale della polizia per avere più dettagli.

Demir, però, non potrà immaginare che avrebbe potuto scoprire il nome dell'assassino di Çengaver molto tempo prima, visto che un suo collaboratore sapeva già tutto.

Gaffur ammette davanti Hatip di aver ucciso Çengaver

Il collaboratore in questione è Gaffur. Lui sapeva tutto sull'omicidio di Çengaver, ma ha preferito tacere e provare a estorcere dei soldi a Hatip con un ricatto. Gaffur, però, non riuscirà a mantenere tutti questi segreti, così si confiderà con la moglie. Disperata al solo pensiero che il marito possa finire in carcere, proverà a chiedere aiuto a Demir.

Il capo si troverà nella stalla con i cavalli, e Saniye e Gaffur coglieranno l'occasione al volo per parlargli. Gaffur ammetterà di aver ucciso Hatip e Demir sarà fuori di sé.

Demir contro Gaffur: per guadagnare del denaro gli ha nascosto la verità sulla morte di Çengaver

Demir, però, non riuscirà a capire una cosa: perché i rapporti tra Hatip e Gaffur non erano idilliaci?

Sarà Saniye a spiegare tutto. Gaffur era a conoscenza del fatto che Hatip avesse ucciso Çengaver, così per estorcergli dei soldi l'ha ricattato.

Demir non riuscirà a trattenerà l'ira: per tutto questo tempo ha saputo il nome del colpevole della morte di colui che considerava come un fratello e lui per guadagnare due soldi non gli ha detto niente.

La punizione di demir

Demir, oltre a tutto ciò, scoprirà che Behice sta tenendo sotto scacco Gaffur, proprio perché ha scoperto che ha ucciso Hatip. Sarà una situazione surreale che, purtroppo per Gaffur, Demir vorrà risolvere con le maniere forti.

Chiederà cortesemente a Saniye di lasciare la stalla, così Demir avrà modo di punire Gaffur prendendolo a bastonate. Se non fosse proprio per Saniye e Üzüm, probabilmente Demir avrebbe anche potuto uccidere Gaffur: lo risparmierà solo per il bene della sua famiglia.