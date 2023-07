Tra i protagonisti della seconda puntata di Temptation Island, in onda lunedì 3 luglio, ci sono stati anche Perla e Mirko [VIDEO]: lui ha ribadito che la sua fidanzata è superficiale e quando l'ha conosciuta non sapeva fare neanche la lavatrice, mentre lei ha sostenuto che per il fidanzato l'unica cosa che conta è andare a lavorare e basta. Durante i rispettivi falò, entrambi hanno ribadito i problemi all'interno della coppia.

Lo sfogo di Mirko

In occasione del falò dei ragazzi, Mirko ha visto alcuni video in cui la sua fidanzata ribadisce che si è spenta la fiamma all'interno del rapporto.

Nel commentare le immagini viste, il giovane ha riferito a Filippo Bisciglia: "Era ancora più superficiale quando l’ho conosciuta. Non sapeva fare neanche la lavatrice". Stando al suo punto di vista, Perla non si è mai preoccupata di sapere gestire una casa poiché ha sempre avuto i genitori che la viziavano. Al contrario, Mirko ha riferito di vivere da solo dall'età di 16 anni poiché è figlio di genitori separati, quindi è abituato ad avere molta più responsabilità.

Successivamente, parlando con una delle single, il giovane ha ribadito di essere stanco della situazione che si è venuta a creare in casa: Mirko è convinto di avere fatto il possibile per rendere felice la compagna, ma crede che i suoi sforzi non vengano apprezzati.

La replica di Perla

Dal canto suo, anche Perla si è lamentata dell'atteggiamento di Mirko. Stando alla versione della ragazza, il compagno pensa che andando a lavorare abbia risolto ogni tipo di problema: "Dentro casa non fa niente, lascia la roba ovunque". A tal proposito, lei ha ribadito che per amore ha lasciato la sua famiglia, gli amici e la terra d'origine: "Lui è superficiale".

Inoltre, ha spiegato per per stare vicino al fidanzato non si è concessa neanche un giorno al mare dopo il periodo di lockdown, cosa che a 21 anni non avrebbero fatto tutte le ragazze.

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social non è passata inosservata la coppia di Perla e Mirko: il commento dei telespettatori è apparso piuttosto diviso.

Da un lato, c'è chi si è sentito in dovere di spezzare una lancia nei confronti della ragazza, poiché in una convivenza i compiti legati alle faccende domestiche andrebbero divisi in modo uguale. Al contrario, c'è chi si è detto d'accordo con Mirko sul fatto che la compagna sia viziata, visto che a 21 anni non sapeva neanche cucinare un piatto di pasta.

Un utente ha fatto notare che Perla dopo neanche 24h dall'arrivo a Temptation Island ha messo in imbarazzo il fidanzato parlando della loro sfera intima.