La soap opera Terra Amara riserverà tanti colpi di scena nelle prossime puntate in onda su Canale 5 e tra questi la morte di Mujgan in un incidente aereo, fatto che metterà in ginocchio la famiglia Fekeli, già distrutta da diversi eventi nefasti nel corso della sua storia.

La dottoressa Mujgan, dopo la perdita del marito Yilmaz si legherà a Fikret, una delle new entry insieme a Umit nella soap. Sarà difficile per lei fidarsi nuovamente di un uomo dopo le tante umiliazioni che è stata costretta a subire.

Proprio quando sarà decisa a lasciarsi tutto alle spalle e voltare pagina con Fikret, la sorte le remerà contro.

Terra amara, le anticipazioni delle prossime puntate su Mujgan

Nelle prossime puntate di Terra amara Mujgan deciderà di iniziare una nuova vita lontano da Çukurova insieme a Fikret. L'occasione arriverà quando la dottoressa riceverà una importante proposta lavorativa per prendere il posto di direttore sanitario in un ospedale privato a Istanbul. Un'offerta allettante, che tuttavia in un primo momento rifiuterà.

Nel frattempo Umit verrà trovata priva di sensi ai piedi delle scale della villa e l'ultima persona a vederla - dopo un litigio - è stato proprio Fikret, che spaventato l'ha lasciata a terra scappando a gambe levate. I due sono sempre stati complici per vendicarsi di Demir, uno dei motivi principali per cui Mujgan non si è mai fidata completamente di Fikret.

Anticipazioni di Terra amara, Mujgan muore

Riflettendo sul fatto che Fikret possa non cambiare e non rinuciare alla sua vendetta, Mujgan accetterà l'offerta di lavoro che la porterà lontano dalla città. Fekeli e Lütfiye le offriranno il loro appoggio incondizionato, promettendole di aiutarla a trovare una giusta sistemazione a Istanbul per lei e Kerem Ali.

Un volta che sistemate le cose, Mujgan sarebbe dovuta tornare a Çukurova per prendere suo figlio e partire per la sua nuova avventura, con la speranza di voltare pagina per sempre.

Mujgan saluterà il figlioletto all'aeroporto donandogli un fazzoletto con il suo profumo per non dimenticarsi di lei, senza immaginare che quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio.

Terra amara trame turche: la morte di Mujgan spezza il cuore di Fekeli

Come svelano gli spoiler di Terra amara. Mujgan morirà in un incidente aereo. La notizia verrà diffusa per radio e i primi a venire a conoscenza di ciò che è successo saranno Fikret, Fekeli e Lütfiye, che si sentiranno mancare la terra sotto i piedi.

Sarà tremendo per Fekeli accettare di aver perso una figlia e la sua preoccupazione più grande sarà quella per il futuro di Kerem Ali che dovrà crescere senza sua madre. Lütfiye invece si sentirà tremendamente in colpa, visto che è stata lei a spronarla ad accettare l'offerta di lavoro lontano da Cukurova.