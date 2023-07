Negli episodi della terza stagione di Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova), in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Hunkar Yaman (Vahide Perçin) perderà la vita. Demir Yaman (Murat Unalmis) sarà disperato dopo il ritrovamento del cadavere della madre e avrà i sensi di colpa.

Trame turche Terra amara: Hunkar viene uccisa, Demir distrutto dal dolore

Nelle prossime puntate Hunkar Yaman morirà. Verrà uccisa da Behice, che dopo averla assassinata le toglierà i gioielli, per far credere che la donna sia stata uccisa durante una rapina.

Sia Demir e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) cadranno nello sconforto totale per la perdita di Hunkar. Demir avrà modo di leggere la missiva con cui la madre era decisa ad annunciargli che avrebbe sposato Fekeli. Una lettera in cui Hunkar gli ha espresso tutto il suo amore di madre.

A finire in carcere per l'omicidio di Hunkar sarà Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante di Adnan Yaman. Demir sempre più distrutto si sentirà in colpa nei confronti dell a madre. Penserà che è stato lui a innescare la diatriba tra le madre e Sevda, quindi crederà che la madre sia morta anche per colpa sua. a sostenerlo ci penserà Zuleyha e la piccola Uzum (Neva Pekuz), che gli regalerà il fazzoletto che la signora Hunkar le aveva donato per il suo primo giorno di scuola.

A ogni modo Sevda avrà modo di dimostrare di non essere coinvolta con l’omicidio della signora Yaman. Nessuno, in primis la polizia, sospetterà che dietro il delitto si nasconda la mano di Behice.

Yaman vuole vendicare la madre, Behice si getta in un dirupo e muore

Ben presto la verità sulla fine di Hunkar verrà a galla. Gli spoiler turchi svelano che Behice ammetterà la sua responsabilità con l’uccisione della signora Yaman.

Non appena Zuleyha e Fekeli la metteranno alle strette, Behice ammetterà di aver commesso l'omicidio. Quest’ultima verrà invitata dalla nipote Mujgan a costituirsi alla polizia, ma a mettere paura a Behice sarà Demir: con l’obiettivo di vendicare la morte della madre punterà la sua arma da fuoco contro Behice, ma la donna sarà troppo orgogliosa per morire per mano di Demir.

Per tale motivo preferirà togliersi la vita con le sue stesse mani: esalerà l’ultimo respiro dopo essersi gettata in un dirupo. Mentre Mujgan le dirà addio tra le lacrime, gli altri canteranno vittoria per essere riusciti a vendicare Hunkar.