Continuano i colpi di scena in Terra amara. Le anticipazioni relative a ciò che andrà in onda prossimamente rivelano che Mujgan finirà in carcere con l'accusa di aver tentato di uccidere Zuleyha. Sarà Demir a scoprire la verità sul ferimento della moglie e sconvolto andrà alla tenuta di Fekeli accusando Mujgan di aver sparato a Zuleyha. Yilmaz riuscirà a convincerlo a non denunciare la moglie, ma qualcosa andrà storto. Le cose per la dottoressa si metteranno male nel momento in cui le sue malefatte arriveranno alle orecchie del procuratore, che la farà appunto finire in manette.

Demir accusa Mujgan di aver tentato di uccidere Zuleyha

Le prossime puntate di Terra Amara saranno ancora più avvincenti. Dopo che Zuleyha ha rischiato di morire, tutti continueranno a pensare che la donna abbia tentato di togliersi la vita. La verità, però, presto verrà a galla. Sarà Demir il primo a scoprirla, quando Sermin gli riferirà di una conversazione tra Zuleyha e Gulten, in cui Altun confesserà che è stata Mujgan a spararle. Demir, sconvolto, andrà subito alla tenuta di Fekeli dove affronterà tutti i membri della famiglia, puntando il dito contro Mujgan.

Yilmaz chiede a Demir di non denunciare Mujgan: spoiler Terra amara

Si scoprirà che la pistola con cui è stata ferita Zuleyha è quella di Yilmaz.

Quest'ultimo sarà in evidente difficoltà, mentre Mujgan, almeno inizialmente, starà silenzio senza replicare alle accuse di Demir. In difesa della dottoressa scenderà in campo Behice, la quale sosterrà che la sera del ferimento di Zuleyha lei e la nipote stavano facendo il bagno al piccolo Kerem Ali. Fekeli si ricorderà di questo fatto, ma a un certo punto inizierà a dubitare, visto che si ricorderà di aver visto dei lividi sul braccio di Behice.

Mentre Yilmaz correrà dietro a Demir per cercare di convincerlo a non denunciare Mujgan, Fekeli parlerà sia con la nuora che con Behice per scoprire la verità e si renderà conto che Mujgan si è macchiata veramente di quel crimine.

Terra amara: Mujgan viene arrestata per il tentato omicidio di Zuleyha

Demir accetterà di non denunciare la dottoressa, ma Yilmaz si dovrà impegnerà a non acquistare le quote dell'azienda messe in vendita da Hunkar.

Akkaya accetterà, visto che non vorrà che Kerem Ali rimanga senza la madre. Le cose, però, saranno destinate a cambiare, visto che poco dopo Mujgan verrà arrestata. Yilmaz penserà di essere stato tradito da Demir, ma non sarà così. Il commissario di polizia verrà a conoscenza della realtà dei fatti ascoltando una conversazione tra i due uomini. Così la polizia giungerà in ospedale e arresterà Mujgan per il tentato omicidio di Zuleyha.