Grandi colpi di scena caratterizzeranno le puntate della 3^ stagione della soap Terra amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Sevda riuscirà a persuadere Umit a credere che non l'ha mai abbandonata come lei credeva. La donna, infatti, le farà ascoltare una telefonata che non lascerà spazio ai dubbi.

Sevda minaccia di uccidersi davanti a Umit

Dopo aver scoperto che la dottoressa Umit non è altro che sua figlia Ayla, Sevda ruberà l'arma da fuoco nello scrittoio di Demir e si recherà a casa della ragazza. Sevda sarà pronta a tutto pur di essere creduta dalla figlia e così si punterà l'arma alla tempia minacciando di uccidersi per convincerla a farla entrare in casa e a farle raccontare la sua verità.

Umit non sarà intenzionata ad ascoltarla, ma non appena vedrà la madre con l'arma puntata alla testa, non avrà altra scelta e la farà entrare in casa sua.

Umit scopre che sua mamma non l'hai mai abbandonata

L'ex amante di Adnan farà una telefonata e inviterà la figlia ad ascoltare di nascosto. Sarà così che Sevda telefonerà a Istanbul a una zia di Umit e chiederà alla donna di dirle dove si trova sua figlia. La donna dall'altra parte del telefono comincerà ad aggredire verbalmente Sevda dandole della poco di buono e dicendole che non meritava di avere una figlia. Poi confermerà che Umit le è stata strappata dalle braccia quando era una neonata e che non le hanno dato modo di trovarla perché insieme a lei non avrebbe vissuto una vita felice.

Umit, sconvolta, ascolterà tutta la telefonata e capirà che la madre non le ha mai mentito.

A un certo punto, la dottoressa, prenderà in mano il telefono e chiederà alla zia per quale motivo le ha negato di avere una madre. La donna, però, sorpresa di sentirla, si giustificherà dicendo che Sevda non meritava una figlia come lei e che non sarebbe potuta diventare la professionista che è diventata se avesse vissuto con lei.

Allora Umit abbasserà la cornetta del telefono e darà un fortissimo abbraccio a sua madre, che nel frattempo continuerà a chiamarla con il nome che le ha dato da bambina: Ayla.

Sevda sconsiglia a Demir di rivelare a Zuleyha che l'ha tradita

Tornata a casa, Sevda dovrà fare i conti con Zuleyha, Demir e i sottoposti della tenuta, tutti preoccupati per la sua assenza ingiustificata.

La donna, però, dirà loro di essersi recata in ospedale per un controllo di routine. Demir si renderà conto che ha un atteggiamento strano, e così le chiederà se va tutto bene. Le risponderà sì, e allora l'imprenditore le confiderà di voler parlare con Zuleyha e di volersi togliere il peso del tradimento dicendole tutta la verità, come anche lei gli ha sempre consigliato di fare.

A quel punto, però, temendo che possa andarci di mezzo sua figlia, Sevda consiglierà Demir di non dire nulla a alla moglie e di non commettere più lo stesso errore ora che ha capito che anche Zuleyha è innamorata davvero di lui.