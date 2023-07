Su Canale 5 arriva la nuova soap opera turca My home my destiny, basata su una vicenda realmente accaduta. La trama racconta la storia di una giovane donna nata in una famiglia povera. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 10 al 14 luglio 2023 a partire dalle ore 15:45 circa, raccontano che la protagonista Zeynep Göksu (Demet Özdemir), di origini umili, si dividerà tra la sua famiglia biologica e quella adottiva. Dopo i grossi rimproveri ricevuti, la ragazza deciderà di stare con i suoi genitori naturali scatenando la dura reazione del padre adottivo Ekrem (Nail Kirmizigul).

Quest’ultimo, infatti, in preda alla furia, dirà alla figlia di non tornare più a casa.

Spoiler My home my destiny, al 14 luglio: Faruk chiede la mano di Zeynep

Nelle puntate in programmazione dal 10 a al 14 luglio, Zeynep, una bambina nata in una famiglia con gravi problemi economici e con un padre alcolizzato, verrà adottata dai datori di lavoro della madre dopo la morte del fratello maggiore. Una volta cresciuta, la fanciulla frequenterà l'università per diventare un avvocato. La donna, però, continuerà a essere legata al suo triste passato, soprattutto ai quartieri più poveri.

Successivamente, Zaruk deciderà di organizzare una festa per il compleanno di Zeynep, che durante l'evento non avrà il coraggio di dire al fidanzato Faruk di essere figlia di Sakine.

Quest’ultimo approfitterà dell’occasione per chiedere la mano di Zeynep, la quale, dopo i festeggiamenti, si recherà a casa dei suoi genitori biologici e scoprirà che non sono più aiutati economicamente da Ekram e Nermin.

Mehdi disposto a sposare Zeynep, lite tra Nermin e Sakine

In seguito, Zeliha vorrà convincere il figlio Mehdi a sposare Zeynep.

A questo punto si assisterà a un violento scontro tra Celal e Mehdi. Sakine, dopo essersi recata a casa di Nermin apprenderà che sua figlia Zeynep è promessa in sposa a Faruk, un uomo benestante. Sakine, intimorita dal pensiero che sua figlia si trasferisca all’estero, se la prenderà con Nermin. Zeynep affronterà subito Sakine e le dirà di non avere alcun valore come madre.

Zeliha finirà in ospedale dopo un malore, mentre Zeynep farà infuriare Ekrem quando deciderà di trasferirsi per un po’ dai veri genitori, Bayram e Sakine che, insieme a Sultan, pianificherà le nozze tra la figlia e Mehdi. A proposito di quest’ultimo, accetterà di incontrare Zeynep su invito della madre Zeliha: la protagonista dello sceneggiato non appena rientrerà a casa dirà alla madre di non volersi sposare, per adesso.

Nel contempo, Mehdi sarà disposto a diventare il marito di Zeynep dopo essere rimasto colpito da lei, ma riceverà un netto rifiuto dalla stessa. Nuh, dopo aver esortato Mehdi a fare il possibile per sposare Zeynep, sarà turbato per il suo amico detenuto Veysi, avendo appreso che potrebbe essere scarcerato. Per concludere, Nermin e Sakine litigheranno a causa di Zeynep: questa situazione porterà Ekrem a chiedere alla figlia adottiva di non rimettere più piede nella sua abitazione.