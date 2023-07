Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara, incentrata sul triangolo amoroso formato da Demir, Zuleyha e Yilmaz. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 30 luglio al 4 agosto 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle condizioni di salute di Adnan, sulle liti fra Demir e Yilmaz, sulla rapina subita da Azize, sulle bugie di Mujgan, sull'attentato subito da Fekeli, sull'annuncio di Demir e sulla decisione di Yilmaz di portare via il figlio.

Mujgan vuole aiutare Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Adnan si ferirà accidentalmente con un'arma da fuoco e verrà condotto in ospedale. Lì, Yilmaz e Zuleyha incontreranno Mujgan che si offrirà di aiutarli. Terrorizzata all'idea che la sua rivale possa far del male al figlio, Zuleyha si rifiuterà di accettare il suo aiuto e farà allontanare la dottoressa. Nel frattempo, Hunkar e Demir si riappacificheranno. Alla fine, i medici riusciranno a salvare la vita ad Adnan e lo comunicheranno ai familiari. Nonostante ciò, Demir e Yilmaz continueranno a discutere animatamente sulla paternità del bambino. Esasperata, Zuleyha li caccerà dalla stanza del figlio, affermando di non voler nessuno dei due come padre del bambino.

Azize lascerà la tenuta per recarsi in gendarmeria ma durante il tragitto verrà derubata e abbandonata in un bosco da due donne. Mujgan tenterà di parlare con Yilmaz, facendogli credere di aver scoperto della paternità di Adnan soltanto ora.

Behice non si fida di Fikret

Nazire origlierà la conversazione tra Behice e Mujgan e costringerà la donna ad ammettere di fronte al marito che conosceva da tempo la verità.

Demir e Hunkar si recheranno in ospedale per riportare Adnan a casa. Lì, l'uomo si renderà conto che è stata rimossa la targa in nome di Zuleyha nel reparto dei bambini e chiederà spiegazioni a Aykut. Anche Yilmaz andrà a trovare il bambino in ospedale, irritando moltissimo il rivale. Dopo l'ennesimo litigio, Hunkar e Fekeli proporranno invano alle due coppie di incontrarsi e parlare.

Da una domanda a Fikret, Sermin intuirà che non sta dicendo la verità e lo riferirà a Behice. Più tardi, quest'ultimo e Fekeli si recheranno a Kuzdere ma verranno bloccati in strada da alcuni uomini armati. Lì, Fekeli sarà vittima di un agguato per poi essere salvato da Fikret che inseguirà i malviventi di cui in realtà è complice.

Demir convocherà una conferenza stampa alla villa in cui annuncerà che Adnan è figlio di Yilmaz ma che lui non vuole rinunciare lo stesso al bambino. Yilmaz lo verrà a sapere e rapirà il piccolo dalla sua camera da letto. Per ritrovare il bambino, Demir deciderà di cercare nell'ultimo posto dove è stato visto, le baracche.