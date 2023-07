Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca My home my destiny , interpretata fra gli altri da Demet Ozdemir (Zeynep), Engin Ozturk (Mehdi), Baris Tunahan (Engin), Zuhal Gencer (Faruk) e Senan Kara (Sakine). Le nuove trame si rivelano agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 31 luglio al 4 agosto 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Nuh di salvare il matrimonio di Mehdi e Zeynep, sull'adozione di Kibrit, sull'accordo fra Faruk ed Emine per spiare la sua ex, sulla gravidanza di Benal e sui problemi alcolici di Bayram .

Mehdi si riavvicina alla moglie

Le anticipazioni di La mia casa il mio destino ci segnalano che Nuh riuscirà a convincere Mehdi ad uscire e svagarsi per una sera. In realtà il giovane con l'aiuto di Emine sta cercando di fare incontrare l'amico con Zeynep in modo da farli parlare. La serata però non andrà come loro si aspettavano, visto che i due coniugi si rivolgeranno a stento la parola. In strada, la comitiva s'imbatterà in un uomo che picchierà un bambino per rubargli dei soldi. Mehdi interverrà in aiuto del bimbo, dando una lezione all'uomo. L'accaduto ricorderà a Zeynep che Kibritsi trova ancora in istituto. Per questo motivo, il giovane chiederà a Mehdi di adottarla, ma quest'ultimo si rifiuterà per non creare false speranze alla ragazzina visto che lei vuole trasferirsi a Londra.

Dopo il rifiuto del marito, Zeynep deciderà di trasferirsi con i suoi genitori da Sultan, ma Zeliha a Sakine cercheranno di impedirlo. Nel frattempo, Benal farà un test di gravidanza, scoprendo di essere incinta di otto settimane. Dopo varie riflessioni, Mehdi e Zeynep si riavvicineranno e decideranno di adottare Kibrit, annunciandolo alla famiglia con una festa.

Faruk si allea con Emine

Nel corso dei festeggiamenti si presenterà a casa Benal con l'intenzione di voler annunciare la sua gravidanza. Faruk si avvicinerà ad Emine per avere informazioni su Zeynep. Mujgan continua a tramare nell'ombra per rovinare il matrimonio fra Mehdi e la moglie, nonostante l'ostilità di Zeliha . Non riuscendo a trovare un letto comodo per Mehdi, il giovane sarà costretto a trascorrere la notte al fianco di Zeynep .

Ekrem annuncerà a Mertem che il viaggio programmato per gli Stati Uniti dovrà essere rimandato, mentre Nermin cercherà di impedire che l'adozione di Kibritabbia luogo. Per festeggiare la ritrovata unione della sua famiglia, Zeynep organizzerà una ricca colazione in attesa di Kibrit con gli assistenti sociali. L'evento però verrà rovinato dall'arrivo di Bayram completamente ubriaco che finirà per litigare aspramente con Sakine e Zeynep. Alla fine, Zeliha lo caccerà di casa. Benal deciderà di abortire dopo aver ricordato il momento in cui lei chiese a Mehdi di sposarla. Dopo di che, il giovane chiederà a Zeynep di accompagnarla in ospedale per interrompere la gravidanza. Nel frattempo, Mehdi si scontrerà con Ekrem per poi essere cacciato dalle sue guardie di sicurezza.

Non contento, il giovane seguirà Ekremfino all'ospedale dove scoprirà che l'uomo ha un'altra donna e una figlia segreta. Lì' il giovane incontrerà la moglie. Più tardi, Beyram verrà ritrovato ubriaco sui binari del treno.