Le trame della soap opera turca Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) sono sempre più movimentate. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 prossimamente, Behice Hekimoglu rischierà di essere smascherata per l’omicidio della nemica Hunkar Yaman (Vahide Percin). Dagli spoiler si evince che ad accusarla pubblicamente di essere un’assassina, per aver ucciso anche i suoi due mariti, sarà Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), visto che le farà fare anche una pessima figura davanti alle persone presenti nel circolo di Çukurova.

Spoiler turchi Terra amara: Zuleyha ingaggia un investigatore privato per la morte di Hunkar

Le anticipazioni sulle prossime puntate in programmazione su Canale 5 rivelano che Zuleyha vorrà fare luce sulla morte della suocera Hunkar. Dopo aver sospettato che a uccidere la matriarca sia stata Behice, ingaggerà un investigatore privato per ottenere più informazioni possibili sul conto della stessa.

Demir Yaman (Murat Unalmis) invece prometterà di dare una ricompensa in denaro a chi scoprirà l’identità dell'assassina di sua madre. Vista la ricompensa un tassista gli dirà di aver accompagnato Behice nel luogo e nel giorno in cui è stata uccisa Hunkar, per questo sarà in procinto di strangolarla, alla fine però verrà a galla che il tassista sta mentendo.

Altun affronta Behice, Fekeli si impossessa delle presunte armi dell’uccisione di Hunkar

Successivamente Zuleyha riceverà i referti del decesso dei due mariti di Behice, venuti a mancare ufficialmente per un infarto. La ragazza, però, non farà fatica a capire che Behice in realtà potrebbe essersi sbarazzata dei suoi marito per impossessarsi della loro eredità.

Inoltre Altun rsi convncerà che la zia della dottoressa Mujgan (Melike Ipek Yalova) abbia tentato di mettere le mani anche negli averi di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), visto che ha cercato di farlo cadere tra le sue braccia.

A questo punto Zuleyha troverà il coraggio di affrontare Behice e la accuserà dell’uccisione dei suoi defunti mariti in pubblico.

Dopo essere stata smascherata al circolo, Behice non avrà altra scelta oltre a quella di andarsene via dando l’impressione di voler lasciare la città di Cukurova in maniera definitiva. Mentre Behice apparirà intimorita dal pensiero di fare i conti con la giustizia, Fekeli troverà le armi con cui la sua defunta promessa sposa Hunkar potrebbe essere stata pugnalata a morte.