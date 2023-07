Terra Amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e presto Behice tornerà a essere protagonista. La zia di Mujgan metterà fine alla sua vita dopo essere stata individuata come colpevole dell'omicidio di Hunkar. Demir, Fekeli, Zuleyha e Fikret ascolteranno la confessione della donna, che ammetterà di non essere pentita di nessuno dei reati commessi. La donna sarà seppellita a Istanbul perché Demir chiederà che il suo corpo stia lontano da Adana.

Anticipazioni Terra amara: Behice smascherata da Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che per Behice arriverà il momento della resa dei conti.

Dopo aver tolto la vita a Hunkar penserà di averla fratta franca, vista l'assenza di prove a suo carico. Presto, tuttavia, la donna dovrà vedersela con Zuleyha, che non avrà nessuna intenzione di arrendersi finché non l'avrà incastrata. La donna assumerà un investigatore privato per fare chiarezza sulla morte della suocera e alla fine Behice verrà smascherata. Al circolo Zuleyha accuserà Behice davanti a tutti, e a lei non resterà che mettersi in macchina e scappare. Fekeli e Zuleyha si metteranno subito alla ricerca di Behice e Demir li seguirà, deciso a vendicarsi di quello che è accaduto a Hunkar.

Anticipazioni prossime puntate: aspro confronto tra Behice e Fekeli

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori la fuga disperata di Behice, ormai messa con le spalle al muro.

L'auto della donna terminerà la sua corsa nei pressi in un luogo isolato e Behice scapperà per il bosco antistante. Fekeli, insieme a Zuleyha, la raggiungerà e le chiederà perché ha ucciso Hunkar. La donna non avrà problemi a spiegare di aver fatto tutto per l'eredità: se Ali Rahmet avesse sposato Hunkar, per lei non sarebbe rimasto nulla.

Fekeli sarà sconvolto dalle parole della donna con cui per tanto tempo ha condiviso la casa e le darà una pistola. Ali Rahmet inviterà Behice a togliersi la vita con l'arma, ma lei la punterà verso di lui e tenterà di fare fuoco. Solo in un secondo momento Behice capirà che l'arma era scarica e che il tutto era una trappola di Fekeli per metterla alla prova.

Demir deciso a togliere la vita a Behice, ma lei lo precede

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Behice si sentirà incastrata e vedrà arrivare anche Demir, più agguerrito che mai nei suoi confronti. A quel punto la donna, per non dare a Yaman la soddisfazione di toglierle la vita, si lancerà da un dirupo sorridendo e lasciando tutti attoniti. Mujgan sarà l'unica a piangere per la donna che, nonostante tutto, le è stata accanto in molti momenti difficili. Demir ordinerà che il corpo di Behice venga seppellito lontano da Adana e da sua madre, e questa volontà sarà rispettata. Fikret accompagnerà Mujgan a Istanbul per dare l'ultimo saluto alla zia e sarà l'unico alta darle conforto.