Ida Platano in vacanza senza il fidanzato Alessandro Vicinanza e si riaccende la macchina del Gossip. L'ex dama di Uomini e donne in queste ore sta tenendo banco per il racconto delle sue vacanze social, dove non compare il suo fidanzato.

Il cavaliere, che in trasmissione le aveva fatto perdere la testa, non è presente al suo fianco e si è subito parlato di una presunta crisi in corso, che a quanto pare non ci sarebbe.

Ida Platano in vacanza senza Alessandro fuori da Uomini e donne

Ida Platano continua a tenere banco sui social anche in piena estate con la storia d'amore con Alessandro Vicinanza.

Una relazione che ha appassionato il pubblico della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi e ch ancora oggi riesce a tenere banco sui social.

Proprio dal suo profilo Instagram, Ida sta raccontando la sua ultima vacanza di questa estate: si trova in Sardegna, ma al suo fianco non c'è traccia di Alessandro.

Vacanza da 'single' per Ida Platano: l'ex dama si gode suo figlio

Ida ha scelto di staccare la spina dai suoi impegni lavorativi, dopo aver effettuato la ristrutturazione del suo salone di bellezza e questa volta si è mostrata al fianco del suo amato bambino.

L'ex volto della trasmissione di Canale 5 si sta godendo delle giornate di assoluta spensieratezza insieme a Samuele, che ha sempre definito il suo vero e unico "principe azzurro".

Sta di fatto che l'assenza di Alessandro al fianco di Ida non è passata inosservata e in tanti sui social hanno subito ipotizzato che ci fosse una sorta di crisi in corso tra i due.

Questa vacanze da "separati" hanno riacceso le voci legate a una possibile rottura tra i due fidanzati, già in passato smentita più volte dai diretti interessati.

La coppia Ida Platano Alessandro Vicinanza divisi in vacanza 'per colpa' del lavoro

A quanto pare però, nonostante Ida sia in vacanza senza la sua dolce metà, non ci sarebbe nessuna crisi in corso tra i due volti di Uomini e donne.

In una diretta social l'ex cavaliere del trono over ha ammesso che questo per lui è un periodo particolarmente proficuo dal punto di vista lavorativo, visto che è alle prese con cinque matrimoni, di cui dovrà occuparsi della parte floreale.

Insomma sembrerebbe che Alessandro non sia partito con la sua amata solo ed esclusivamente per dedicarsi al suo lavoro e portare a termine gli impegni che aveva a già preso in precedenza.

C'è da scommettere, però, che nelle prossime settimane i due avranno modo per recuperare e organizzare altri viaggi insieme per godersi la loro estate d'amore.