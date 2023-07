Un momento memorabile attende i telespettatori di Terra Amara che assisteranno alla fine di Behice. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la donna troverà la morte nel momento in cui verrà messa alle strette e tutte le sue malefatte verranno scoperte. A intraprendere un'indagine risolutiva nei confronti della zia della dottoressa sarà Zuleyha, la quale con l'aiuto di un detective scoprirà che i suoi sospetti erano fondati: Behice ha ucciso Hunkar. Costretta a confessare di aver posto fine alla vita della donna davanti agli occhi di Zuleyha, Fekeli, Mujgan e Fikret, Behice si toglierà la vita lanciandosi da un dirupo prima che Demir possa inveire contro di lei.

Zuleyha accusa Behice di omicidio

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla morte di Behice, che arriverà dopo che la donna provocherà sofferenza a tante persone. Seguendo la trama della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta, la dinamica in questione si innescherà nel momento in cui Zuleyha deciderà di scoprire chi ha posto fine alla vita della suocera Hunkar. Altun penserà che ci sia la mano di Behice e chiederà aiuto a un detective ex poliziotto, che non faticherà a scoprire che Behice ha ucciso i suoi due mariti per appropriarsi delle loro ricchezze. Forte di questa scoperta, Zuleyha comprenderà di aver fatto bene a sospettare della zia di Mujgan.

Non esiterà ad accusare pubblicamente Behice, instillando degli atroci dubbi anche in Mujgan, che sulle prime non riuscirà a comprendere se suo padre sia stato capace di essere complice di Behice falsificando i certificati di morte.

Messa alle strette, Behice si darà alla fuga, ma per poter recuperare del denaro deciderà prima di entrare in casa di Saniye e Gaffur per appropriarsi dei loro risparmi. Successivamente si recherà in ospedale per prendere la macchina della nipote e poter lasciare il paese.

La fine di Behice

Mujgan si renderà conto del furto della sua auto e accompagnata da Fikret andrà alla ricerca della zia.

Sulle tracce di Behice ci saranno anche Zuleyha e Fekeli. Saranno loro a trovarla per primi. A questo punto Ali Rahmet deciderà di dare una pistola alla donna per spingerla a togliersi la vita dopo tutto il male causato. Anche Mujgan e Fikret giungeranno sul posto, mentre Behice confesserà di essere l'assassina di Hunkar. Dopo aver tentato invano di sparare contro Fekeli, la donna si renderà conto di avere in mano un'arma scarica e di essere stata presa in giro per ottenere una confessione.

Nel frattempo, informato da Sermin di tutta la situazione, anche Demir giungerà sul posto. Prima che Yaman possa sparare, con una risata maligna, Behice deciderà di togliersi la vita lasciandosi cadere nel dirupo [VIDEO]. Questa sarà la fine della zia di Mujgan, ma cosa succederà adesso in paese? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.