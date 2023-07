L'interesse crescente che Fikret e Mujgan proveranno, durante le puntate della terza stagione di Terra Amara, avrà numerose ripercussioni. Il primo ad accorgersi che tra la vedova di Yilmaz e colui che crede essere suo nipote sta nascendo un sentimento sarà proprio Fekeli, che sulle prime non saprà come reagire. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo aver visitato la tomba del figlioccio, Ali Rahmet deciderà di affrontare Fikret, affermando di essere disposto ad accettare la nascente relazione a patto che lui non prenda in giro Mujgan.

Fikret e Mujgan si avvicinano

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla passione che travolgerà Fikret e Mujgan. Seguendo la trama della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta, Fikret fin dal suo arrivo a Villa Fekeli inizierà a sentirsi attratto da Mujgan, ma la donna deciderà di mantenere le distanza per amore di Yilmaz, nonostante il loro matrimonio sia ormai distrutto. La morte di Akkaya apporterà una rivoluzione ad Adana che coinvolgerà perfino Fikret, il quale si sentirà in dovere di stare al fianco della dottoressa in un momento tanto difficile per lei.

La vicinanza tra i due li porterà a baciarsi, ma Fikret almeno inizialmente prenderà le distanze. Il motivo di tale scelta sarà legato alla sua reale identità.

Fikret è il fratellastro di Demir, verso il quale metterà in piedi un piano di vendetta con l'aiuto di Umit, La passione però non verrà repressa per molto tempo, visto che tra la dottoressa e Fikret scatterà un altro bacio, che verrà bloccato stavolta da Mujgan.

Ali Rahmet dà la sua approvazione alla relazione

Dopo aver vissuto un periodo nero per via del suo matrimonio infelice, Mujgan parlerà schiettamente con Fikret chiedendogli di avvicinarsi a lei solo se certo dei suoi sentimenti.

Il giovane, a questo punto, si prenderà del tempo per riflettere, ma poi la sera stessa chiederà alla dottoressa di poter parlare con lei e finirà per baciarla per l'ennesima volta, ma questa volta i due non saranno soli: Fekeli li vedrà da lontano.

Indeciso su come comportarsi, Fekeli si recherà sulla tomba del figlioccio per cercare un consiglio e alla fine deciderà di affrontare il nipote, con il quale deciderà di parlare a tu per tu.

Ali Rahmet affermerà di essere pronto ad accettare la relazione, ma lui dovrà rispettare Mujgan e non farla soffrire. Come si comporterà Fikret ben consapevole che sta mentendo a tutti? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.