Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Yilmaz verrà a sapere da Züleyha che Müjgan aspetta un secondo figlio da lui. Un duro colpo per il giovane, che sa benissimo che è una cosa impossibile, visto che con la moglie non ha rapporti da mesi. Secondo lui la donna potrebbe mentire o magari aspettare un bambino da un altro uomo. Per sciogliersi ogni dubbio affronterà Müjgan a muso duro.

Züleyha e Yilmaz: il confronto

Nelle prossime puntate Züleyha scoprirà che Müjgan aspetta il secondo figlio da Yilmaz e la cosa la sconvolgerà. Affronterà Yilmaz, anche perché convinta che non avesse più rapporti con la moglie e invece ha tradito la sua fiducia: lui che ha dichiarato di voler trascorrere il resto della vita insieme a lei, in realtà continuava a vivere una vita da marito e moglie insieme a Müjgan.

Il suo cuore andrà in mille pezzi.

Züleyha prenderà una decisione sofferta: allontanarsi definitivamente da Yilmaz. Durante un confronto gli dirà che ha preso questa decisione perché ha saputo che Müjgan aspetta un altro bambino da lui, ma Yilmaz le giurerà che quel bimbo non è suo, visto che con la moglie ormai non ha rapporti da mesi.

Yilmaz e il chiarimento con Müjgan: aspetta o no un bambino?

Yilmaz, sicuro delle sue azioni, inizierà a pensare che Müjgan abbia architettato un piano per allontanarlo da Züleyha, così non esiterà ad affrontare la moglie. Furioso come non mai arriverà al ranch e davanti a Fekeli, Behice e Fikret affronterà Müjgan. Le chiederà delucidazioni in merito a questa seconda gravidanza e lei gli confermerà che sta per diventare nuovamente padre.

Tutti i presenti rimarranno di stucco, non si aspettavano questa gravidanza. Anche Yilmaz sarà sorpreso, ma reagirà forse non nel migliore dei modi: "Il bambino che porti in grembo non è mio, non ti tocco da mesi".

Per Yilmaz la moglie sta mentendo

Fekeli si arrabbierà tanto per le parole e la reazione di Yilmaz: come può negare davanti a tutti di aver concepito un secondo bambino con la moglie?

È come se le stesse dando della poca di buono, visto che indirettamente sta ipotizzando che Müjgan possa essere incinta di un altro.

Yilmaz, però, non si farà intenerire dalla bontà di Fekeli, lui sa perfettamente che la moglie sta architettando qualcosa per far sì che lui si allontani definitivamente da Züleyha. Nessuno della famiglia riuscirà a fargli cambiare atteggiamento: è impossibile che Müjgan sia incinta di lui.

Yilmaz non avrà tutti i torti, visto che Müjgan sta realmente mentendo. Bisognerà capire in quale modo riuscirà a provare la bugia detta dalla moglie, anche perché non è ancora chiaro come la donna proverà a portare avanti questa finta gravidanza.