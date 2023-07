Le anticipazioni sulle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5 rivelano che si arriverà a un finale a dir poco amaro per Fekeli.

L'uomo, dopo l'arrivo in città di Hakan, inizierà ad avere dei sospetti sul suo conto e finirà per indagare, così da poter scoprire come stanno realmente le cose.

Peccato, però, che l'amara verità che verrà fuori lo metterà in cattiva luce e si ritroverà nel mirino degli uomini di Hakan, i quali non si faranno scrupoli a colpirlo mortalmente.

Fekeli indaga su Hakan: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara destinate al daytime della rete Mediaset rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo del misterioso Hakan, il quale desterà subito una marea di sospetti.

Fekeli deciderà di vederci chiaro in tutta questa vicenda, dato che il suo scopo sarà quello di scoprire come stanno realmente le cose e qual è la verità che nasconde l'uomo.

Fekeli si metterà all'opera per scoprire i segreti legati al passato dell'uomo e, quando scoprirà che ha mentito anche sul suo vero nome, non si farà problemi ad affrontare i suoi uomini.

Fekeli si recherà da Abdulkadir, con lo scopo di chiedere informazioni su quanto ha scoperto e in tal modo mettere alle strette Hakan.

Fekeli viene assassinato: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, da quel momento in poi, Fekeli si ritroverà seriamente messo nei guai: l'uomo, infatti, sarà vittima di una trappola che si rivelerà mortale.

Abdulkadir e gli altri uomini che lavorano con Hakan organizzeranno un attentato all'uomo: gli faranno credere che, un passante per strada, ha bisogno del suo aiuto dopo un incidente ma in realtà si tratta solo di un complice che ha come obiettivo quello di ammazzarlo.

Alla fine sarà proprio così: Fekeli verrà assassinato e la sua morte finirà per spiazzare l'intera comunità di Cukurova.

Un duro colpo per Zuleyha, la quale resterà profondamente scossa e amareggiata dalla morte dell'uomo così come resterà profondamente addolorato anche Fikret.

Fikret vendica la morte di suo zio Fekeli: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che sarà proprio lui a prendere in mano le redini di questo spinoso caso: Fikret vuole sapere tutta la verità su quanto è successo e su quella morte misteriosa dello zio.

Alla fine riuscirà ad avere la meglio: sarà lui a vendicare la morte di Fekeli, facendo in modo che le forze dell'ordine arrestino i veri colpevoli di questo brutale omicidio che strapperà via per sempre uno dei protagonisti più amati dal pubblico della soap opera campione di ascolti nella fascia del pomeriggio feriale di Canale 5.