Terra amara prosegue con nuovi ed emozionanti appuntamenti su Canale 5 e presto molte cose cambieranno a Cukurova.

Yilmaz avrà un terribile incidente con l'auto e la sua vita si spegnerà a un passo dalla felicità conquistata a fatica con Zuleyha. Tutti piangeranno la perdita di Akkaya e gli abitanti di Cukurova si riuniranno per dargli l'ultimo saluto. L'unica assente sarà Behice che in quel momento sarà infortunata con un problema alla caviglia.

Anticipazioni Terra amara: Demir salverà la vita di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara annunciano che la felicità di Yilmaz e Zuleyha durerà pochissimi giorni.

Quando i due otterranno il tanto atteso divorzio dai rispettivi coniugi, infatti, Akkaya avrà un terribile incidente in auto. In quel momento, Zuleyha e Demir saranno sulla strada e assisteranno alla perdita di controllo del mezzo di Yilmaz. Yaman si precipiterà dal suo ex nemico e con l'aiuto di Zuleyha riuscirà a tirarlo fuori dalla vettura prima che esploda, salvandogli la vita. L'uomo, tuttavia, non starà affatto bene e sarà ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Dopo giorni di agonia, Yilmaz sembrerà stare un po' meglio e questo ridarà la speranza a Zuleyha e Fekeli. Purtroppo, però, si tratterà di un miglioramento passeggero e l'uomo morirà nel letto di ospedale.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz darà il suo addio a Zuleyha prima di morire

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori la morte di Yilmaz. L'uomo avrà il tempo di dire addio a tutte le persone importanti per la sua vita e riuscirà anche a strappare una promessa a Demir. Yaman darà la sua parola che si prenderà cura di Zuleyha e dei bambini.

L'addio di Yilmaz a Zuleyha sarà straziante e segnerà per sempre la vita della donna, ma tutti soffriranno per questa perdita. Mujgan, Fikret e Fekeli saranno disperati all'idea di non rivedere più Yilmaz e alle porte del ranch inizieranno a radunarsi molte persone in onore di Akkaya.

Demir prometterà a Yilmaz che si prenderà cura di Zuleyha quando lui non ci sarà più

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Cukurova piangerà la scomparsa improvvisa di Yilmaz. Tutti saranno in abito nero per onorare la memoria dell'imprenditore e parteciperanno alla messa di addio. Zuleyha e Fekeli saranno particolarmente provati, ma ci anche Mujgan, Fikret e Demir non riusciranno a capacitarsi di quanto è accaduto. Anche Gaffur, Saniye e Sermin e Gulten si stringeranno attorno al dolore della famiglia e l'unica assente sarà Behice. La donna, infatti, avrà un problema alla caviglia che non le permetterà di stare accanto a sua nipote in un momento così difficile.