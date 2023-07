Prosegue la messa in onda della soap opera turca Terra Amara sulla rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni raccontano che nei prossimi episodi, Demir Yaman (Murat Ünalmış) si infurierà di brutto quando verrà a conoscenza che Gaffur Taskin (Bulent Polat) ha ucciso Hatip Tellidere (Mehmet Polat). L’imprenditore non accetterà di avere un lavoratore assassino, ma rinuncerà a ucciderlo per non far rimanere Saniye (Selin Yeninci) e la figlia adottiva Uzum (Neva Pekuz) da sole. Inoltre il marito di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) deciderà di non denunciare Gaffur dopo averlo picchiato in modo violento.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) invece affronterà il nipote Fikret Fekeli (Furkan Palalı) e scoprirà che lo stesso è figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman.

Spoiler turchi, Terra amara: Behice minaccia Gaffur

Nelle nuove puntate che il pubblico di Canale 5 vedrà tra qualche mese, la verità sull’omicidio di Hatip Tellidere rischierà di venire a galla. Dagli spoiler si evince che Behice (Esra Dermancıoğlu) minaccerà Gaffur per impedire di incastrarla per l’assassinio di Hunkar (Vahide Perçin).

La spietata darklady Hekimoglu coglierà l’occasione al volo dopo aver appreso da Sermin (Sibel Taşçıoğlu) che Hatip è morto per mano dell’ex capomastro. In particolare la zia della dottoressa Mujgan (Melike İpek Yalova) intimerà Gaffur a tacere sulla sua responsabilità con la morte della signora Yaman se non vorrà fare i conti con la giustizia, facendolo sprofondare nella disperazione.

Saniye nota la preoccupazione del marito, Demir non denuncia Gaffur

La preoccupazione dell’uomo al servizio dei Yaman non passerà inosservata alla moglie Saniye, alla quale in un primo momento nasconderà il ricatto di Behice. Sempre più intimorito dal pensiero di finire in carcere con l’accusa di omicidio, Gaffur vuoterà il sacco a Saniye: l’uomo sarà sincero anche con il suo padrone Demir al quale chiederà aiuto insieme alla consorte, quando Behice inizierà a estorcergli denaro.

La reazione del ricco imprenditore sarà furiosa quando scoprirà che Gaffur si è macchiato le mani di sangue. Il marito di Zuleyha picchierà l’ex capomastro, ma deciderà di risparmiarlo per il bene di Saniye e della piccola Uzum. Per concludere Demir accetterà di far cadere le accuse contro Taskin.

Fekel senza parole, Yaman crede che il suo fratellastro sia interessato ai suoi soldi

Successivamente Demir tramite una lettera misteriosa scoprirà che il suo defunto padre in passato non ha riconosciuto un figlio cacciandolo di casa con la madre: sia Zuleyha e Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) inviteranno l’imprenditore ad avvisare la polizia.

Il fratellastro Demir si rivelerà essere Fikret, il quale si vedrà costretto a dire tutta la verità allo zio Fekeli quando lo metterà alle strette: quest’ultimo rimarrà senza parole non appena scoprirà che il ragazzo che ha accolto nella sua tenuta è figlio di Adnan Yaman. Intanto Demir scoprirà di avere un fratello.