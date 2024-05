Kemal andrà da Zeynep e Ozan nella puntata di Endless Love in onda sabato 25 maggio e Efsane avvertirà subito Emir della visita inaspettata. Le anticipazioni spiegano che Soydere proverà a convincere Ozan a lasciare la villa con sua moglie: "Non voglio che Zeynep viva nella stessa casa di Emir". Il giovane sposo sarà entusiasta della proposta di Kemal che si offrirà di pagare tutte le spese necessarie, ma Zeynep farà di tutto per non trasferirsi. La ragazza capirà che l'unico modo per restare alla villa sia provocare Vildan, sapendo che la donna non vuole separarsi da Ozan.

La proposta di Kemal piacerà a Ozan

Kemal andrà a trovare Ozan e Zeynep a casa Sezin e sarà accolto da Nihan. Efsane non perderà tempo e avvertirà subito Emir della visita con una telefonata. Kemal parlerà un po' con sua sorella, ma poi le chiederà di lasciarla da solo con Ozan per dirgli una cosa importante. Soydere inizierà a raccontare a suo cognato che Zeynep sognava di sposarsi con l'abito bianco sin da quando era bambina e lo rimprovererà per aver organizzato le nozze in fuga. Poco dopo, Kemal arriverà al punto: "Non voglio che Zeynep viva nella stessa casa di Emir". Soydere chiederà a Ozan di andare a vivere altrove con sua moglie e lui provvederà a tutte le spese per sostenere questo cambiamento.

Quando Kemal andrà via, Ozan parlerà a Zeynep della proposta di suo fratello e lei non sarà affatto entusiasta all'idea di lasciare la villa. Non potendo rivelare di voler restare a casa Sezin per Emir, Zeynep fingerà di accettare la richiesta di Ozan ma poi provocherà sua suocera sapendo che lei si opporrà duramente all'idea di suo figlio.

Leyla si preparerà per l'asta e Kemal le starà vicino

Nihan riuscirà a restare un po' di tempo da sola con Kemal per aggiornarlo degli ultimi sviluppi delle loro indagini. La donna dirà a Soydere che Emir ha raccontato di aver disseppellito il corpo di Linda per portarlo al cimitero. Kemal non crederà a questa versione e sarà convinto che Emir si sia inventato tutto per depistare le loro indagini sulla notte del presunto omicidio.

Leyla, invece, si preparerà a partecipare all'asta, certa di riuscire a difendere la sua casa da Vildan. Kemal si offrirà di accompagnarla perché vuole starle accanto in un momento così importante per la sua vita.

Le indagini di Nihan e Kemal

Nelle puntate precedenti, Kemal e Nihan hanno iniziato ad indagare sulla misteriosa morte di Linda. Soydere ha scavato nel luogo in cui sarebbe stata sepolta la ragazza, ma ha trovato la tomba vuota e i suoi sospetti sono aumentati. A remare ancora contro Emir c'è stato anche Tufan che a sua insaputa ha effettuato una registrazione del suo interrogatorio a Karen. Il braccio destro di Emir ha inviato il file audio dell'incontro tra Emir e Karen a Kemal, tradendo il suo capo.