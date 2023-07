Le anticipazioni della soap opera My home my destiny in programma da lunedì 17 a venerdì 21 luglio su Canale 5, rivelano che una persona inaspettata metterà a rischio il matrimonio di Zeynep e Mehdi.

Grazie all’intervento di Sakine, la cerimonia nuziale comunque andrà a buon fine. Nonostante tutto, l’aspirante avvocatessa sarà combattuta tra la sua famiglia d’origine e quella affidataria. Il giovane meccanico si renderà conto dei suoi turbamenti e cercherà in tutti i modi di sollevarle l’animo.

Anticipazioni italiane My home my destiny: Zeynep accetta di sposare Mehdi

Anche se Zeynep ha accettato la sua proposta di matrimonio, Mehdi continuerà a chiedersi quali sono i reali motivi che hanno spinto l’aspirante avvocatessa a sposarsi con lui. Tutta la famiglia del giovane meccanico si presenterà a casa di Sakine e Bayram per festeggiare il fidanzamento dei loro beniamini.

Ben presto una terribile tempesta si abbatterà nella famiglia d’origine di Zeynep: i genitori della promessa sposa di Mehdi riceveranno uno sfratto e si dispereranno al pensiero di perdere tutto. A sollevare i loro animi agitati ci penserà Sultan. Infatti, quest’ultima parlerà della loro drammatica situazione a Zeliha, la quale inviterà tutti a trasferirsi subito nella loro dimora.

Mujgan non vede di buon occhio Zeynep

Mentre proseguono in maniera spedita i preparativi per il matrimonio di Mehdi e Zeynep, la figlia di Sakine inizierà a pensare di aver sbagliato ad accettare la proposta di matrimonio del giovane meccanico. A peggiorare lo stato d’incertezza di Zeynep ci penseranno alcuni parenti di Mehdi, i quali nutriranno parecchi sospetti sull’aspirante avvocatessa.

Mujgan, contraria a questo matrimonio, temerà che il fratello Mehdi si allontani definitivamente dalla sua famiglia d’origine per concentrarsi maggiormente sulla sua nuova vita coniugale.

Spoiler My home my destiny, settimana 17-21 luglio: Nermin chiede aiuto a Faruk

Nelle prossime puntate italiane della soap turca My home my destiny, Nermin riceverà un messaggio alquanto strano da parte di Zeynep.

Temendo che quest’ultima abbia preso la strada sbagliata, Nermin correrà subito da Faruk per chiedergli di fare l’impossibile per riprendersi la sua ex fidanzata.

A pochi secondi dal grande evento, Zeynep, con l’abito da sposa addosso, comunicherà a Mehdi di non essere più sicura di volerlo sposare. A farle cambiare subito idea ci penserà la madre.

Una persona inaspettata mette a rischio il matrimonio di Zeynep e Mehdi

Durante la cerimonia di matrimonio una persona inaspettata confonderà ancora di più i sentimenti della promessa sposa. Mehdi, notando il disagio negli occhi della sua promessa sposa, le chiederà maggiori spiegazioni.

Sakine interverrà subito dicendogli che quell’uomo è il suo fratellastro.

Stanca delle bugie, Zeynep inveirà contro sua madre. Mehdi non sarà molto convinto delle parole di Sakine, ma deciderà di crederle.

Zeynep e Mehdi litigano per colpa di Faruk

Zahine, la madre di Mehdi, e Sakine spiegheranno a Zeynep come diventare una buona moglie anche in intimità. La giovane sposa, però, non la prenderà affatto bene, visto che pensava che questo matrimonio combinato non sarebbe stato consumato.

Rimasti soli in casa, i due sposini litigheranno per colpa del presunto fratellastro di Zeynep. Spaventata dall’atteggiamento rabbioso di Mehdi, l’aspirante avvocatessa gli chiederà di uscire dalla loro camera nuziale e di lasciarla da sola. Il mattino seguente, Zeynep si ritroverà con suo marito che ha dormito accanto a lei.

Mehdi vuole incontrare la famiglia adottiva di sua moglie

Nel giorno dell’esame, Mehdi deciderà di raggiungere sua moglie all’università perché vuole conoscerla meglio. Più tardi, la giovane studentessa universitaria incontrerà il suo ex fidanzato, Faruk, il quale vorrà sapere da lei perché lo ha lasciato senza motivo.

Distrutta dal confronto con il suo ex fidanzato, Zeynep deciderà di affrontare la sua famiglia adottiva. Dopo aver lasciato a Nermin i suoi soldi e la sua carta di credito, la giovane studentessa universitaria s’incamminerà sulla strada, con una grande confusione in testa. E quando si troverà davanti a Mehdi gli racconterà i motivi del suo turbamento.

Il giovane meccanico, per sollevare l’animo turbato di Zeynep, le dirà di voler incontrare la sua famiglia adottiva, per scusarsi di averla messa in una scomoda situazione. Infine, Mehdi aggiungerà che all’incontro vorrebbe che siano presenti anche la sua famiglia e Faruk, che tutti credono che sia il fratellastro di Zeynep.