La Promessa nel pomeriggio di martedì 9 gennaio andrà in onda su Canale 5 con una puntata che si preannuncia alquanto movimentata. Al centro dell'attenzione ci sarà Curro il quale sarà ormai sempre più convinto che Eugenia non sia sua madre e, ossessionato da questo dubbio, cercherà di scoprire la verità. In particolare il giovane avrà una discussione con Simona, sarà proprio da lei che vorrà delle risposte in merito alla donna che lo ha messo al mondo.

Intanto per Salvador non sarà facile ritornare a svolgere il proprio impiego alla tenuta dopo essere rimasto cieco da un occhio durante la guerra.

La promessa, anticipazioni 9 gennaio: Curro in cerca di verità si scontra con Simona

Curro si è ormai convinto che Eugenia non sia veramente sua madre e vuole la verità: deve assolutamente scoprire qual è l'identità della donna che lo ha messo al mondo.

Nel corso del nuovo appuntamento quindi il giovane si renderà protagonista di un confronto particolarmente acceso con Simona. Sarà in questo modo che verrà a conoscenza che la sua vera mamma è un'ex domestica di nome Dolores.

Non riuscendo a crederci Curro perderà la pazienza e accuserà la cameriera di essere una bugiarda.

Salvador torna a svolgere il ruolo di governante alla tenuta

Nel frattempo, Salvador cercherà di mettersi alle spalle il passato, tornando a condurre quella che era la sua routine di un tempo e lavorando nella tenuta.

Il giovane si rimboccherà le maniche e tornerà a condurre la vita che faceva un tempo, riprendendo il suo lavoro alla tenuta. Nonostante il desiderio di lasciarsi alle spalle il passato per il giovane dimenticare ciò che ha vissuto in guerra, in cui ha perso la vista a un occhio in seguito ad un incidente, non sarà impresa semplice.

Nel frattempo Manuel sarà particolarmente nervoso: il marchesino non riuscirà a digerire il fatto di essere stato ingannato da Jimena, la quale - per convolare a nozze con lui - gli aveva fatto credere di essere rimasta incinta e anche che erano sempre stati innamorati, sfruttando il fatto che il giovane aveva perso la memoria.

Una ricostruzione su Curro: è alla ricerca di capire le sue vere origini

Curro grazie a Jana ha da tempo iniziato a sospettare di non essere realmente figlio di Eugenia.

Da quel momento in poi quindi ha cominciato a indagare in merito al proprio passato e si è confrontato direttamente con Lorenzo. Quest'ultimo gli ha confermato di non essere realmente il suo padre biologico, aggiungendo anche che gli avrebbe impedito di scoprire la verità.

Le ultime rivelazioni ricevute da parte di Simona, la quale lo ha messo al corrente di essere figlio di una ex cameriera, si riveleranno particolarmente sconvolgenti per il giovane, che quindi vorrà ora vederci ancora più chiaro.