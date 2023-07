Molto presto in Terra Amara la verità sulla morte di Hatip verrà a galla. Gaffur non riuscirà a tenere per sé che è stato lui a ucciderlo e lo dirà a Saniye, che a sua volta lo rivelerà a Demir.

Il padrone della tenuta Yaman si arrabbierà molto con l'operaio, soprattutto quando verrà anche a sapere che ha usato la morte del suo migliore amico Çengaver per fare dei soldi.

Saniye e Gaffur rivelano a Demir la verità sulla morte di Hatip

Gaffur sarà nei guai: non riuscirà a tenere per sé il fatto che abbia ucciso Hatip, così racconterà tutto a Saniye.

La donna, preoccupata, temerà che il marito possa finire in prigione, così le verrà in mente un'idea: se dicessero tutto a Demir, forse Gaffur potrebbe affrontare una pena carceraria minore.

Così la coppia si farà coraggio e andrà a parlare con il proprio capo. Coglieranno la palla al balzo quando Demir si troverà nella stalla a spazzolare i cavalli.

Demir scopre che Gaffur è un assassino

Gaffur non avrà il coraggio di dirgli la verità, così ci penserà Saniye a fare la confessione. È stato Gaffur a uccidere Hatip accidentalmente: durante una colluttazione è partito un colpo dall'arma da fuoco di Hatip, che in quel momento però aveva in mano Gaffur.

Demir si arrabbierà molto con l'uomo, ma non riuscirà a capire una cosa: perché Gaffur aveva dei dissidi con Hatip?

Allora sarà premura di Saniye spiegargli tutto nel dettaglio.

Demir vuole risolvere la faccenda a modo suo

Gaffur, fin da subito, era a conoscenza del fatto che fosse stato Hatip a uccidere Çengaver, così per guadagnare dei soldi l'ha ricattato. Demir non riuscirà a crederci: Gaffur sapeva che il suo migliore amico era stato ucciso da Çengaver e non gli aveva detto niente, anzi, aveva usato la sua morte per ricavare del denaro.

Demir sarà fuori di sé e non riuscirà a controllare la sua rabbia, così chiederà a Saniye di lasciarlo solo con Gaffur per risolvere questa faccenda.

Demir decide di non denunciare Gaffur

Gaffur sa bene che Demir può essere molto violento, così non farà altro che chiedergli perdono, ma il capo non cederà alle sue lusinghe. Prenderà un bastone e inizierà a picchiarlo brutalmente.

Da fuori Saniye sentirà le urla del marito e non potrà fare altro che piangere.

Alla fine Demir deciderà di non picchiarlo più, anche se per un attimo si è temuto che volesse addirittura ucciderlo. Nonostante la rabbia che prova nei confronti di Gaffur, prenderà in considerazione l'idea di non denunciarlo alle forze dell'ordine. Lo farà solo per un motivo: penserà al bene e al futuro di Saniye e della piccola Üzüm, che faticherebbero ad andare avanti senza Gaffur. Quest'ultimo lo ringrazierà, ma Gaffur anche questa volta se l'è vista davvero brutta.