Durante le puntate della terza stagione di Terra Amara Gaffur sarà costretto a rivelare di essersi macchiato di un omicidio. Come svelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, l'ex capomastro verrà messo alle strette da Behice, la quale è a conoscenza del delitto da lui commesso. Nonostante Gaffur abbia scoperto che la zia della dottoressa sia la colpevole della morte di Hunkar, temendo di finire a sua volta in carcere, finirà per sottostare al volere della perfida donna. Lo strano comportamento del marito salterà agli occhi di Saniye, la quale alla fine si farà confessare la verità e resterà sconvolta nell'apprendere in quale situazione Gaffur si è cacciato.

La perfida Behice tiene in pugno Gaffur

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su Gaffur, il quale confesserà alla moglie di aver ucciso Hatip Tellidere. Seguendo la storyline della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta, la dinamica in questione si verrà a creare nel momento in cui, dopo essere stata cacciata dalla villa di Fekeli, Behice riuscirà a ottenere la residenza della villa un tempo appartenuta a Sermin. Mujgan asseconderà il capriccio della zia cacciando dalla casa in questione Cetin e Gulten, i quali si erano stabiliti lì con il consenso dell'ormai defunto Yilmaz.

Per Gaffur il trasferimento di Behice nella villa adiacente a quella degli Yaman sarà l'inizio di un calvario, visto che la donna lo costringerà a sottostare al suo servizio, obbligandolo a svolgere i compiti più umili per conto suo.

Lo strano comportamento di sottomissione di Gaffur non sfuggirà a nessuno e Demir lo picchierà quando verrà a sapere che svolge alcuni lavori per Behice. Nonostante ciò Saniye si renderà conto che Gaffur continuerà a seguire alla lettera le indicazioni della zia della dottoressa.

Saniye affronta apertamente il marito

Inoltre Gaffur avrà un discussione con Behice quando Demir proverà a strangolarla dopo aver saputo che potrebbe essere stata lei a uccidere la madre.

A questo punto Saniye deciderà di affrontare il marito che, messo alle strette, non riuscirà a stare in silenzio e con le lacrime agli occhi confesserà di aver ucciso accidentalmente Hatip Tellidere. Saniye resterà basita nell'apprendere il modo in cui il marito si è macchiato di un omicidio, ma nonostante ciò non potrà fare a meno di consolare Gaffur.

I coniugi saranno consapevoli che la colpevolezza di Gaffur potrebbe venir fuori in un momento qualsiasi e le anticipazioni della soap svelano già che per l'ex capomastro si aprirà un lungo periodo buio.