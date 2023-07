Nella soap opera turca Terra amara non mancheranno come di consueto scontri inaspettati. Uno riguarderà Hunkar Yaman (Vahide Perçin) e il figlio Demir Yaman (Murat Ünalmış), che entreranno in conflitto a causa di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal).

La matriarca si vendicherà del figlio, colpevole di aver allontanato i suoi nipoti Adnan e Leyla da lei e da Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Hunkar non accetterà che a prendersi cura dei bambini sia stata l’ex amante del suo defunto marito Adnan Yaman: per questo motivo la donna non vorrà più avere contatti con Demir, lasciando che sia la cantante che ha messo in crisi il suo matrimonio in passato a svolgere il ruolo di madre al posto suo.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir scopre della morte di Hatip

Le anticipazioni sulle nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5 raccontano che Demir farà i conti con l’ira della madre Hunkar per aver affidato i figli Adnan e Leyla a Sevda, l’ex amante del suo defunto padre. La matriarca non riuscirà proprio a perdonare il figlio per il rapporto instaurato con la sua rivale in amore e per questo motivo lo caccerà via dalla tenuta nel peggior modo possibile.

Tutto inizierà quando Demir, dopo aver scoperto della morte di Hatip Tellidere, (Mehmet Polat) si allontanerà da Cukurova per prendere parte a una riunione della camera di commercio. Nel contempo Hunkar farà le condoglianze a Naciye (Şirin Öten) per l’improvvisa perdita del marito.

Yaman promette alla madre Hunkar di vendicarsi di lei

Quando Demir farà ritorno alla villa verrà fermato da quattro guardie, che si rifiuteranno di aprire il cancello: la dura reazione dell’imprenditore non si farà attendere dato che passerà alle minacce. A questo punto ad affrontarlo sarà sua madre Hunkar, puntandogli contro un fucile.

Quando quest’ultima lo inviterà a tornare alla tenuta di Sevda, il figlio Demir si giustificherà dicendole di non aver abbandonato la matrigna perché fu l’ultima richiesta di suo padre prima di morire.

Hunkar non vorrà sentire ragioni per essere stata umiliata alle nozze di Sabahattin (Turgay Aydin) e Julide (Alayça Öztürk) arrivando così a ripudiare Demir: “Mi hai tradito visitando lei: non chiamarmi più madre”. L’uomo d’affari non si lascerà intimorire dalle parole pronunciate dalle donna che l’ha messo al mondo, promettendo che gliela farà pagare: “Te ne pentirai”.