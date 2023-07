Terra amara continua a raccontare le vicende di Cukurova e prossimamente si parlerà dell'omicidio commesso da Gaffur.

Per un bel po' di tempo non verrà a galla che ha ucciso Hatip, ma quando incontrerà Behice sulla sua strada tutto cambierà. La donna inizierà a ricattarlo per averlo come suo servitore e Gaffur crollerà, prima con Saniye e poi con Demir. Quest'ultimo sarà particolarmente furioso con Gaffur e lo picchierà, risparmiandogli la vita solo per compassione nei confronti di Uzum e Saniye.

Anticipazioni Terra amara: Gaffur ricattato da Behice

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto Gaffur sarà protagonista delle nuove puntate. Nell'episodio andato in onda il 3 luglio l'uomo ha ucciso Hatip e questo segreto resterà per un po' di tempo al sicuro. Arriverà un momento, però, in cui la verità verrà a galla e per Gaffur saranno guai seri. Tutto inizierà quando Gaffur smaschererà Behice e capirà che è stata lei a uccidere Hunkar.

La donna non si lascerà cogliere impreparata e sfodererà il suo asso nella manica: ha saputo da Sermin che Gaffur ha ucciso Hatip, così inizierà a ricattarlo costringendolo a essere il suo servitore. L'atteggiamento allarmato di Gaffur non passerà inosservato agli occhi di Saniye.

Anticipazioni prossime puntate: Saniye preoccupata per il destino del marito

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori Gaffur, che tremerà all'idea che Behice possa denunciarlo per l'omicidio di Hatip. La preoccupazione dell'uomo sarà evidente agli occhi di Saniye, che sarà sconvolta quando scoprirà che il marito ha ucciso Hatip.

Penserà a come agire per affrontare al meglio la situazione, certa che il marito possa finire in prigione.

Per fare in modo che la pena sia ridotta al minimo, Saniye e il marito penseranno di chiedere a Demir di intercedere in loro favore. Per questo motivo Gaffur racconterà a Demir tutta la verità sulla morte di Hatip.

Demir risparmia la vita a Gaffur per il bene di Saniye e Uzum

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella stalla della tenuta Demir ascolterà la confessione di Gaffur e andrà su tutte le furie. Lo accuserà di essere troppo ambizioso e chiederà a Saniye di uscire dalla stalla per parlare da solo con lui.

Quando la donna si allontanerà, Demir sfogherà la sua rabbia su Gaffur picchiandolo, nonostante le sue richieste di perdono. Alla fine Demir gli risparmierà la vita e non lo denuncerà, solo perché penserà al futuro di Saniye e di Uzum.