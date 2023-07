Un duro colpo è in arrivo per la perfida zia Behice nelle prossime puntate di Terra Amara: Fekeli, che già da tempo mal sopporterà la presenza della donna in casa sua, le chiederà di trasferirsi in un'altra delle sue abitazioni. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, anche se non dimenticherà di essere un gentiluomo, Alì Rahmet assisterà all'ennesimo litigio tra Behice e la domestica Nazire e stavolta prenderà apertamente le difese di quest'ultima. Behice sarà costretta a fare le valigie per trasferirsi in un'abitazione molto più modesta.

Behice alla ricerca dell'eredità di Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla perfida Behice. Seguendo la storyline della soap turca ambientata nella Turchia degli anni '70, la dinamica in questione prenderà il via con il triste lutto per la morte di Yilmaz. Mentre Mujgan si dispererà per la perdita del padre di suo figlio, la zia non solo si rallegrerà della notizia ma avrà come unico obiettivo quello di mettere le mani sull'eredità della nipote. Per tale ragione, Behice spingerà la dottoressa a richiedere quello che le spetta in quanto vedova, ma presto le due donne scopriranno che qualche mese prima di morire Yilmaz aveva venduto tutto a Hunkar, lasciando di fatto solo un misero appartamento a Behice.

Infuriata, Behice si convincerà che ad avere i soldi sia Zuleyha, anche se in realtà quest'ultima non saprà nulla delle scelte fatte da Akkaya prima di esalare l'ultimo respiro. Nonostante ciò, la zia continuerà con le sue indagini private assoldando una sua vecchia conoscenza per indagare sui beni di Altun e dei suoi due figli per ritrovare una traccia dell'eredità.

In attesa di scoprire qualche novità, Behice sarà costretta a tornare con la coda tra le gambe a casa di Fekeli, che solo poco tempo prima aveva abbandonato con la nipote.

Fekeli mette Behice alla porta

Il ritorno a casa di Behice non sarà visto per nulla di buon occhio da Nazire e dalle altre domestiche che in più di un'occasione decideranno di non mettere a posto la camera della donna per dimostrare il loro disprezzo.

Ad un certo punto, Behice innervosita dalla situazione si scaglierà contro Nazire e la collega accusandole di non rispettare i ruoli e di non trattarla come una signora. Fekeli assisterà alle dure parole che Behice rivolgerà alla servitù e così, anche se manterrà un fare gentile, inviterà Behice a fare le valigie per trasferirsi in un'altra casa.

La scusa principale che Alì Rahmet appronterà sarà che Nazire cucina troppi grassi per Behice e che di certo quest'ultima potrà trovarsi meglio in una dimora più ordinata. In realtà. la casa destinata a Behice sarà povera e senza alcun lusso, ma Behice non potrà ribellarsi essendo rimasta senza un soldo. Quale sarà il prossimo passo della perfida donna? Per saperlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.