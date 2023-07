Continua su Rai 1 la programmazione della soap tv iberica Sei sorelle, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle anteprime degli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 luglio, Adela sarà arrestata per avere falsificato il certificato di morte di Don Fernando e l'unico modo che avrà per salvarsi è quello di cedere le sue quote a Don Ricardo. Inoltre Blanca confesserà di amare Cristobal, mentre Francisca verrà aggredita da un cliente dell'Ambigù.

Cristobal dice alla famiglia che andrà in Marocco con Marina

Nella puntata di "Sei sorelle" di lunedì 3 luglio, Cristobal uscirà di prigione. Marina gli farà presente che un modo per farle capire che la ama è quello di andare insieme in Marocco. Intanto Rodolfo non romperà il fidanzamento con Blanca. Inoltre Adela sarà messa in stato di fermo, dopo che la donna si è assunta tutte le colpe per avere falsificato il certificato di morte di Don Fernando. Le sorelle Silva invece si occuperanno di Celia, la quale ha tentato di togliersi la vita.

Nell'episodio di martedì 4 luglio, Rodolfo inviterà Blanca a parlare con Donna Dolores, cosicché possa chiederle perdono. Nel frattempo Celia finalmente si risveglierà, mentre Adela si troverà ancora rinchiusa in prigione ed andrà a trovarla German.

In tutto questo Cristobal comunicherà alla famiglia di avere deciso di recarsi in Marocco come medico volontario dell'esercito. Non sarà solo, in quanto con lui ci sarà pure Marina.

Diana cerca il denaro necessario per far uscire Adela dal carcere

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 5 luglio, le sorelle Silva si rivolgeranno allo specialista Dottor Uribe, così da porre fine ai problemi di Celia.

Intanto Diana si attiverà per racimolare la cifra necessaria per far uscire Adela dal carcere. Quest'ultima dovrà fronteggiare le angherie della compagna di cella. Inoltre Elisa chiederà a Salvador di supportarla nel giorno del suo debutto in società. Blanca invece spiegherà a Rodolfo come è stato il confronto con Donna Dolores e nello stesso tempo esternerà la sua contrarietà al fatto che Cristobal vada in Marocco.

Nella puntata di giovedì 6 luglio, Adela non avrà alcuna intenzione di dare le sue quote a Don Ricardo, pur consapevole che questo potrebbe portare alla sua scarcerazione. Nel frattempo Elisa racconterà a Diana come si sta trovando bene insieme al suo vero padre [VIDEO]. In tutto questo Blanca rivelerà alla sua sorella maggiore di provare dei forti sentimenti verso Cristobal, mentre Francisca sarà assalita da un cliente dell'Ambigù.

Celia inizia la terapia

In base agli spoiler di venerdì 7 luglio, Carolina sporgerà denuncia contro German, responsabile secondo lei di averla abbandonata. Intanto Cristobal darà un ultimatum a Blanca, consistente nel fatto che non andrà in Marocco, solo se lei accetterà di stare con lui. Infine Elisa farà il suo rientro a casa Silva, mentre Celia avvierà il ciclo di terapie.