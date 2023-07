Sono passati un paio di mesi da quando Nicole ha scelto Carlo lasciando di stucco tutto il pubblico di U&D: la maggior parte degli spettatori, infatti, si aspettava che la tronista optasse per Andrea, il corteggiatore con il quale aveva più feeling sia in esterna che in studio. A distanza di tempo dal no che ha ricevuto sotto i riflettori, Foriglio ci ha tenuto a smentire le voci di riavvicinamento con Santinelli ma anche quelle di frequentazione con Roberta Di Padua.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono diverse le interviste che Andrea ha rilasciato dopo la fine del suo percorso a U&D e in tutte ha sempre dichiarato di non avere alcuna intenzione di tornare sui propri passi, magari dando un'altra possibilità alla tronista che l'ha rifiutato in tv.

Il sito di Gossip News Italia ha nuovamente interpellato Foriglio su questo argomento, ovvero su cosa è accaduto tra lui e Santinelli dopo la fine della storia tra lei e Carlo Alberto Mancini.

"Nicole aveva lasciato intendere che avrebbe potuto ricercarmi ma io, con una storia su Instagram, l'ho fermata in partenza", ha fatto sapere il giovane lo scorso 24 luglio.

Anche se la romana avesse voluto riprendere la loro frequentazione lontano da occhi indiscreti, l'osteopata avrebbe detto no perché: "Non sono la seconda scelta di nessuno, l'ho già ripetuto più volte".

Il rifiuto alla dama di U&D Over

Andrea ha commentato anche i gossip che sono circolati lo scorso giugno su un suo presunto flirt con Roberta Di Padua, la dama del Trono Over che per settimane gli ha proposto un appuntamento in studio.

"Tra noi non c'è mai stato nessun contatto fuori dal programma, anche perché non c'è stata neppure una donna che ha destato il mio interesse oltre a Nicole", ha fatto sapere il romano.

Insomma, per la bella protagonista della versione senior di U&D è arrivato un altro due di picche dopo quelli che Foriglio le ha rifilato durante le registrazioni.

La veterana del parterre, dunque, al momento è single e sembra quasi scontato il suo ritorno agli Elios per le riprese delle nuove puntate: il cast si ritroverà l'ultima settimana di agosto, ma il dating-show tornerà in onda su Canale 5 da lunedì 11 settembre.

La proposta alla redazione di U&D

Nella parte finale dell'intervista che è stata pubblicata in rete il 24 luglio, Andrea si è candidato al trono di U&D ammettendo che gli piacerebbe tornare in studio ma solo in una veste inedita.

"Nel programma sono stato bene ma credo di avere ancora tanto da far vedere. Ho mostrato poco di me, quindi le persone non hanno capito la mia vera essenza", ha fatto sapere l'osteopata ai giornalisti.

In merito all'edizione 2023/2024 del dating-show, dunque, Foriglio ha dichiarato: "Mi piacerebbe partecipare, ma mai più da corteggiatore".

La redazione, dunque, è avvisata: qualora Andrea rientrasse tra i candidati al cast della nuova stagione, gli autori devono sapere che direbbe sì soltanto al ruolo di tronista e quindi di protagonista del Trono Classico.

A cercare l'anima gemella sulla poltrona rossa del format di Canale 5, dunque, dovrebbero essere in quattro: voci ancora tutte da confermare fanno sapere che Maria De Filippi dovrebbe puntare sia su ragazzi sconosciuti che su qualche volto già noto ai telespettatori.

Nella lista di coloro che potrebbero essere scelti come nuovi tronisti di U&D, ad oggi figurano: Alice Barisciani, Christian De Carlo, Alessandra Somensi e i single di Temptation Island Fouad e Lollo.

Gli addetti ai lavori, infatti, potrebbero "attingere" anche dal reality-show che la prossima settimana chiuderà i battenti dopo aver regalato alla rete ascolti record e milioni di interazioni sui social.