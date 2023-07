Sono passate poco più di tre settimane da quando Isabella Ricci ha annunciato la rottura con il cavaliere che ha conosciuto negli studi di U&D nel 2021. Da quel giorno entrambi i protagonisti del Trono Over hanno rilasciato interviste e dichiarazioni sui social network ma senza mai svelare i veri motivi della separazione. Nelle scorse ore, però, Fabio Mantovani ha preso parola su Instagram per accusare l'ex moglie di aver raccontato troppo del loro rapporto e soprattutto a persone poco affidabili.

Aggiornamenti sugli ex volti di U&D

Il matrimonio ormai finito tra Fabio e Isabella continua a tenere banco su siti di Gossip e social network: lo scorso 3 luglio, ad esempio, Amedeo Venza ha riportato quella che dovrebbe essere una delle cause della separazione.

In un messaggio che ha postato sul suo profilo Instagram, dunque, il pugliese ha scritto che la dama di U&D si sarebbe sbarazzata del marito dopo aver investito a Dubai: "Questo non lo racconta perché essere vittima aiuta a prendere consensi. Non dice che l'ha mandato via senza un apparente motivo per non avere il ruolo di carnefice".

Insomma, in rete si vocifera che Ricci starebbe nascondendo le vere motivazioni che l'hanno portata ad interrompere il rapporto con Mantovani ad appena un anno di distanza dalle nozze e alcune recenti dichiarazioni di lui sembrerebbero confermarlo.

Le parole del protagonista di U&D

Dopo aver condiviso su Instagram uno stralcio dell'intervista che ha rilasciato a Fanpage dopo la separazione (il passaggio nel quale dice di non voler rendere pubbliche le cause dell'addio per evitare che diventino "chiacchiere da bar"), il 3 luglio Fabio ha sbottato lanciando diverse frecciatine all'ex moglie.

"Mi permetto di sottolineare il fatto che il matrimonio era il nostro. Per quanto riguarda il riserbo, calerei un velo pietoso", ha esordito l'ex cavaliere di U&D nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

Mantovani ha concentrato la sua attenzione sui commenti di chi sarebbe a conoscenza del perché lui e Ricci si sono lasciati dopo un anno e ha tuonato: "Molti sanno cose che erano solo nostre e io non ho mai parlato o riferito niente".

Il protagonista del Trono Over, dunque, ha preso le distanze dalle indiscrezioni che stanno circolando sul suo privato e ha negato di essere stato lui il primo a raccontarle a persone che poi le starebbero rendendo pubbliche.

La stoccata alla 'regina' di U&D

Dopo aver puntualizzato che lui non ha mai parlato con nessuno del perché è finito il suo matrimonio (lasciando intendere che sarebbe stata l'ex moglie nonostante pubblicamente dica di volere privacy), Fabio ha concluso: "Ai posteri e alla coscienza di noi due, l'ardua sentenza".

Senza mai nominare direttamente Isabella, dunque, il cavaliere di U&D l'ha attaccata su Instagram accusandola di essersi confidata con troppe persone dopo la loro separazione, anche perché ora in tanti saprebbero perché si sono detti addio.

Mantovani, inoltre, pare aver confermato indirettamente anche il rumor che ha riportato Amedeo Venza sui social, quello secondo il quale Ricci l'avrebbe allontanato dopo essersi assicurata una serie di investimenti di successo nella città dove lui vive per sei mesi all'anno, ovvero Dubai.

"Ha investito lì e poi si è sbarazzata del marito senza un apparente motivo", ha fatto sapere l'influencer pugliese lo scorso 3 luglio, ovvero prima che Fabio sbottasse tra le sue Stories dopo quasi un mese di silenzio.

I fan ora attendono la replica della dama del Trono Over che, secondo recenti rumor, a settembre potrebbe tornare in studio per cercare l'anima gemella.